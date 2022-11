Odbierz kod na darmową przesyłkę do Paczkomatu

Grzech nie skorzystać.

Darmowa przesyłka do Paczkomatu

InPost jako sponsor strategiczny piłkarskiej reprezentacji Polski świętuje wczorajsze zwycięstwo nad Arabią Saudyjską w najlepszy możliwy sposób. Przypominam, że Polacy po bramkach Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego wygrali 2-0, robiąc ważny krok w stronę wyjścia z grupy do fazy pucharowej. Świętowanie polega na niespodziance przygotowanej dla wszystkich osób, które w najbliższym czasie chciały nadać paczkę.W ramach akcjiInPost oferuje możliwość odebrania darmowego kodu na nadanie paczki przez Paczkomat na stronie internetowej SzybkieNadania.pl. Wystarczy przejść pod ten adres , wpisać swój adres e-mail i zaznaczyć jedną z dwóch zgód (dotyczącą zapoznania się z treścią regulaminu), a następnie kliknąć przycisk "Wyślij".Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod umożliwiający nadanie bezpłatnej przesyłki.Co ważne, kod obowiązuje na nadanie przesyłki z automatu Paczkomat do automatu Paczkomat (PaczkoPunktu) do 29 listopada 2022 roku.Źródło: InPost