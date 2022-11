13 GB od Orange. Wystarczy wpisać ten kod, ale pospiesz się

Darmowe gigabajty w Orange.

Zwycięstwo Polski z Arabią Saudyjską mocno poprawiło sytuację reprezentacji piłkarskiej na MŚ 2022 w Katarze. Wygrana w stosunku 2 do 0 sprawia, że w ostatnim meczu z Argentyną Polakom do awansu wystarczy remis. Zgodnie z tradycją po meczu polskich piłkarzy do akcji wkroczyła firma Orange ze swoją promocją na gigabajty. Każdy posiadacz smartfona w sieci Orange może odebrać darmowy pakiet danych.Z okazji wygranej Polaków z Arabią Saudyjską każdy użytkownik usług w sieci Orange może odebrać paczkę internetu za darmo. Darmowy pakiet danych w Orange opiewa na, a jego aktywacja jest bardzo prosta.Wystarczy wysłać SMS-a z zakładki dla Ciebie w aplikacji Mój Orange lub standardowego SMS-a o treścipod numer. Opłata za SMS będzie zgodna z cennikiem Twojego planu taryfowego. Użytkownicy Orange Flex odbiorą 13 GB wpisując DROMADER w apce w zakładce "Kody promocyjne".Promocyjne GB są ważnei obowiązują tylko w kraju. Mają pierwszeństwo przed danymi dostępnymi w ramach paczki danych w ramach taryfy na kartę lub abonamentu.Co ważne, na jednym numerze można aktywować tylko jeden promocyjny pakiet GB za gole. Aktywacji można dokonaćŹródło: Orange