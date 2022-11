5G także na pokładach samolotów? UE ma ciekawą propozycję

Podróże samolotami staną się nieco przyjemniejsze

Źródło: KE

Linie lotnicze będą mogły udostępnić w swoich samolotach najnowszą technologię 5G, obok poprzednich generacji technologii mobilnych, ponieważ Komisja zaktualizowała decyzję wykonawczą w sprawie łączności ruchomej na pokładach samolotów, wyznaczając określone częstotliwości dla technologii 5G podczas lotu [...] 5G wprowadzi innowacyjne usługi dla ludzi i możliwości rozwoju dla europejskich przedsiębiorstw. Niebo nie jest już ograniczeniem, jeśli chodzi o możliwości oferowane przez superszybką łączność o wysokiej przepustowości.

Komisja zmieniła również decyzję wykonawczą w sprawie pasm częstotliwości 5 GHz, która udostępnia te pasma dla Wi-Fi w transporcie drogowym, na przykład w samochodach i autobusach. Decyzja zmieniająca tworzy podstawy dla innowacji w przemyśle motoryzacyjnym i potencjalnie dla zastosowań Metaverse.

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo pasażerowie samolotów będą w stanie skorzystać z technologii 5G bezpośrednio na ich pokładzie. Taki pomysł przedstawili właśnie członkowie Komisji Europejskiej, którzy chcą podnieść komfort podróży - zwłaszcza tych długich. Czego dokładnie możemy się spodziewać?Jeśli kiedykolwiek lecieliście samolotami, to zapewne jesteście w stanie potwierdzić, że oferowane na ich pokładach połączenie Wi-Fi pozostawie wiele do życzenia. Często więc lot (szczególnie ten kilkunastogodzinny) należy umilać sobie na własną rękę, co niekoniecznie należy do najprzyjemniejszych zadań. Niedługo możemy liczyć na rewolucję w tym temacie.Komisja Europejska przedstawiła właśnie dosyć ambitny. Już wkrótce na ten przywilej będą mogły pozwolić sobie najpopularniejsze linie lotnicze - wszystko przez określenie konkretnej częstotliwości dla mobilnej łączności. Dla konsumentów oznacza to jedno, opcję korzystania ze swoich urządzeń mobilnych w celu słuchania muzyki czy oglądania filmów przy aktywowanym transferze danych.Powszechna implementacja technologii 5G (obsługiwanej przez sprzęt łączący samolot z naziemną siecią) to temat dosyć istotny, dlatego też Unia Europejska coraz częściej zwraca nie niego uwagę. Zresztą, to nie pierwszy raz - już w 2008 roku doczekaliśmy się rezerwacji pewnych częstotliwości przez KE, co nieco podniosłojeśli chodzi o oferowane usługi.Jak informują przedstawiciele KE:Okej, ale kiedy możemy się spodziewać zmian? Termin pozostaje tajemnicą i jedyną opcją jest uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości. Na razie poznaliśmy wyłącznie końcową datę dla państw członkowskich UE jeśli chodzi o udostępnienie pasm częstotliwości 5 GHz dla celów transportu drogowego - 30 czerwca 2023 roku.Po tej dacie możemy liczyć na to, żestanie się powszechniejsze i łatwiejsze. Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej:Źródło: Komisja Europejska