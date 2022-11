Twitter z nowym systemem weryfikacji kont. Ma uspokoić użytkowników

Twitter wprowadza kolejne zmiany w kwestii weryfikacji kont

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Twitter już w przyszłym tygodniu doczeka się implementacji nowego systemu weryfikacji kont. Okazuje się, że platforma wprowadzi rozróżnienia kolorystyczne po to, by żaden użytkownik nie miał wątpliwości co do tego, do kogo należy konkretny profil. Czego dokładnie możemy się spodziewać?Przejęcie serwisu Twitter przez Elona Muska zaowocowało licznymi zawirowaniami i głośnym szumem medialny. Chyba najwięcej kontrowersji wzbudziły masowe zwolnienia oraz wprowadzenie opcji zakupu weryfikacji za kilka dolarów. Doprowadziło to do powstania fali phishingu oraz innych kłopotów, z którymi niekoniecznie sobie poradzono. Wskutek krytyki i potrzeby "dopracowania" funkcji tymczasowo usunięto możliwość zapłacenia za znaczek przy nazwie użytkownika.No i właśnie doczekaliśmy się nowych doniesień w tej sprawie. Elon Musk opublikował post, w którym przeprosił za opóźnienie i. Cały proces rozpocznie sięi tak naprawdę trudno określić jak pokaźna grupa użytkowników otrzyma możliwość otrzymania weryfikacji. Mimo to biznesmen postanowił zdradzić nieco szczegółów odnośnie do zmian.