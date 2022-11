Anglia i Walia chcą zdelegalizować porno deepfake

Czy kolejne kraje wezmą z nich przykład?

Szał internautów na zabawę sztuczną inteligencją deepfake , o której zrobiło się głośno w 2019 roku, nieco zmalał. Trzy lata temu świat poznał możliwości technologii, która pozwalała m.in. "rozebrać" dowolną kobietę w kilka sekund. Wystarczyła do tego odpowiednia apka i zdjęcie "ofiary". Jak zapewne się domyślacie, korzystanie z aplikacji prowadziło do wielu nadużyć, nieporozumień i afer. Od tamtego czasu deepfake AI rozwinęła się do tego stopnia, że przy jej wykorzystaniu da się błyskawicznie tworzyć całe filmy i manipulować ich treścią we w zasadzie nieograniczony sposób. Pierwsze kraje chcą zdelegalizować niektóre materiały tworzone przy zastosowaniu tej zdobyczy techniki.Nowe przepisy procedowane pod nazwą Online Safety Bill mają sprawić, że udostępnianie pornograficznych deepfake'ów bez zgody osób na nich występujących będzie przestępstwem w Anglii i Walii. Chodzi oczywiście o sytuację, w których twarze aktorów z filmów dla dorosłych podmieniane są przez algorytmy na twarze innych osób.Kate Isaacs, która w zeszłym miesiącu opowiadała twórcom dokumentu BBC historię o tym, jak sama wbrew swej woli stała się bohaterkom filmów typu deepfake porn, z zemsty za jej kampanię wymierzoną przeciwko tym treściom, twierdzi, że rozwiązanie problemu wymaga czegoś więcej niż tylko zmiany prawa.– mówiła w piątek w programie BBC Radio 4's Today. Dodała, że nawet dla niej jako doświadczonego działacza naruszenie jej wizerunku i tożsamości przez deepfakerów było przerażającym przeżyciem.Jeden z twórców pornografii typu deepfake powiedział w rozmowie BBC na początku tego roku, że perspektywa ukarania mogłaby sprawić, że zerwie ze swoją twórczością. Jego śladem podąży zapewne wiele osób.– powiedział.Ustawa ma także ułatwić oskarżanie ludzi o udostępnianie intymnych zdjęć innych bez ich zgody. Prokuratorzy nie będą już musieli udowadniać, że oskarżeni zamierzali wywołać "niepokój". W niektórych przypadkach zgodnie z obowiązującym obecnie prawem mężczyźni przyznawali się do udostępniania intymnych zdjęć kobiet bez zgody, ale byli karani, gdyż twierdzili, że nie zamierzali wyrządzać krzywdy drugiej osobie.Aż dziw bierze, że inne kraje nie robią absolutnie niczego w sprawie uwzględnienia tego rodzaju kar w ich systemach prawnych.Źródło: BBC