KOLEO z opcją kupowania biletów PKP Intercity. To zbawienna nowość

Bilety PKP Intercity kupimy teraz w KOLEO

Źródło: wł.

KOLEO udostępniło możliwość kupowania biletów na pociągi największego i najpopularniejszego operatora kolejowego w naszym kraju. Chodzi rzecz jasna o PKP Intercity - do tej pory finalizacja transakcji była dostępna wyłącznie z poziomu strony przewoźnika.Polska ma bardzo dobrze rozwinięty system kupowania biletów na przejazdy za pośrednictwem internetu. Praktycznie nie ma problemu z dokonaniem tego procesu za pomocą kilku kliknięć - przynajmniej jeśli chodzi o największych przewoźników. Niekiedy zdarzają się jednak pewne problemy i jestem niezwykle szczęśliwy, że jeden z nich najprawdopodobniej właśnie przestał istnieć.Jedną z najpopularniejszych witryn czy aplikacji do kupowania biletów bez wątpienia jest KOLEO . Możemy tam zamówić miejsce w praktycznie wszystkich pociągach regionalnych, lecz usługa okazywała się niezbyt przydatna w momencie próby zakupienia biletu na PKP Intercity. Było to dosyć irytujące, zwłaszcza że system informatyczny państwowego operatora kolejowego nie jest idealny.Blokada sfinalizowania zakupu, dziwne błędy po otworzeniu drugiej karty ze stroną PKP, informacja o "braku możliwości" sprawdzenia dostępnych miejsc czy niespodziewane wybieranie innej godziny odjazdu niż ta pierwotnie zaznaczona. Jeżdżę pociągami dosyć często i niejednokrotnie przeklinałem ładującą się w nieskończoność witrynę IC. Dlatego tak bardzo ucieszyłem się z tytułowej nowości.Osoby odpowiedzialne za KOLEO od dłuższego czasu informowały o planach podjęcia współpracy z PKP i chyba w końcu udało się ogarnąć całą infrastrukturę. Udostępniono bowiem właśnie. Za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji bez problemu sfinalizujemy transakcję na bilety jednorazowe bezpośrednie i bilety z przesiadką, jak również bilety przesiadkowe na przewoźników regionalnych.Nie należy też obawiać się o. Te zostaną uwzględnione również w KOLEGO - tyczy się to zarówno tradycyjnych ulg ustawowych, jak i tych wynikających z wcześniejszej daty zakupienia biletu czy przejazdu w kilka osób. Miejmy nadzieję, że ta integracja zniweluje chociaż część problemów występujących po stronie PKP.Oczywiście nie należy przy tym wszystkim zapominać o planach państwowego operatora odnośnie do wypuszczenia nowej aplikacji Pekapka . Ma ona być przystosowana do współczesnych standardów i oferować dużo więcej niż do tej pory istniejące przestarzałe usługi. No cóż, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce.Źródło: KOLEO, wł.