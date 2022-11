Apple kupi Manchester United? Ale że... co?

Ciekawy news trafił do sieci.



Dwa źródła sportowe donoszą, iż Apple może być zainteresowane kupnem brytyjskiej drużyny piłkarskiej - Manchester United. Klub został ostatnio wystawiony na sprzedaż przez obecnego właściciela i wygląda na to, że w kolejce do zakupu zaczynają powoli ustawiać się zainteresowane strony.



Jeśli najnowsza plotka jest prawdziwa, to Apple miałoby być jedną z nich.



Ale… po co Apple klub piłkarski?



Manchester United został zakupiony przez Malcoma Glazera w 2005 roku - obecny właściciel nie został jednak obdarzony szczególną sympatią przez kibiców. Źródła klubowe donoszą, iż Glazerowie mają dość problemów z klubem, także w kwestii jakości samej gry i zdecydowali się wystawić United na sprzedaż. Apple miało “wyrazić zainteresowanie” przejęciem Manchesteru United.