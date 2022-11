Jak sprawdzić, czy strona internetowa jest bezpieczna?

Co powinna zawierać bezpieczna strona WWW?

Certyfikat SSL

Poprawny adres URL

Szczegółowe dane kontaktowe

Polityka prywatności strony internetowej

Jak stworzyć bezpieczną i nowoczesną stronę WWW?

Jaka powinna być strona internetowa, aby przyciągała klientów? Przede wszystkim bezpieczna. Oto ważne elementy, które gwarantują jej bezpieczeństwo.Absolutną podstawą i koniecznością w przypadku dbania o bezpieczeństwo strony internetowej jest certyfikat SSL (Secure Socket Layer). To powszechnie przyjęty standard szyfrowania danych na stronach WWW. Jest on szczególnie ważny w przypadku witryn, na których użytkownicy zostawiają wrażliwe, prywatne informacje, takie jak np. loginy, hasła, dane osobowe, kontaktowe czy numery kart kredytowych.Każdy właściciel strony WWW powinien więc zadbać o certyfikat. Jest on szczególnie potrzebny, zwłaszcza jeśli chodzi o sklepy internetowe i firmowe witryny.Jak rozpoznać, czy dana strona korzysta z bezpiecznego szyfrowania? Otóż bardzo prosto – wystarczy przyjrzeć się adresowi URL strony. Bezpieczna witryna ma w swoim adresie przedrostek HTTPS zamiast HTTP. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) to protokół przesyłania danych między przeglądarką a odwiedzanymi witrynami. HTTPS to zaś bezpieczna wersja tego protokołu (litera „S” to skrót od „secure”, czyli z ang. „bezpieczny”). Dzięki niemu ruch jest szyfrowany, aby zapobiec kradzieży poufnych informacji, takich jak wspomniane hasła czy numery kart płatniczych.Poza tym bezpieczna witryna jest też oznaczona poprzez symbol zamkniętej kłódki, która znajduje się na pasku adresu. Jeśli nie ma tam takiego oznaczenia, to na stronie, ze względów bezpieczeństwa, nie powinno się zostawiać żadnych swoich danych.Witrynę internetową, która nie stosuje szyfrowania SSL, przeglądarka oznacza jako niezabezpieczoną. Potencjalni klienci, widząc taki komunikat, opuszczają stronę. Taka informacja odstrasza, zniechęca i negatywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa – klienci prawdopodobnie przejdą do konkurencji.Prowadzisz swoją firmową stronę WWW i nie chcesz tracić klientów? Koniecznie korzystaj z certyfikatu SSL. Warto też wiedzieć, że certyfikat to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, większa wiarygodność i zaufanie klientów, ale też wyższa pozycja w Google.Aby sprawdzić, czy strona internetowa jest bezpieczna, należy też zawsze dokładnie przeczytać i sprawdzić poprawność adresu URL danej strony. Wielu internautów tylko skanuje nazwę domeny (adres strony), przez co można łatwo przeoczyć zmienioną lub pominiętą literę. Wykorzystują to hakerzy, którzy w adresach stron zastępują niektóre znaki innymi, podobnymi wizualnie. Wszystko po to, aby nakłonić internautów do odwiedzenia witryn phishingowych, które podszywają się pod inne firmy/instytucje i wyłudzają poufne informacje. To dlatego sprawdzenie poprawności zapisu adresu URL jest tak ważne. Tak naprawdę zajmuje tylko chwilę, a może pomóc uniknąć wielu kłopotów.Każda profesjonalna i wiarygodna strona internetowa powinna zawierać zakładkę ,,Kontakt’’, w której znajdują się dokładne dane kontaktowe firmy. Adres e-mail, numer telefonu, fizyczny adres siedziby przedsiębiorstwa – to podstawowe informacje, które muszą tam się znaleźć. Dobrze też, jeśli strona zawiera odnośniki do kont w mediach społecznościowych. Użytkownik powinien mieć możliwość łatwego skontaktowania się z daną firmą i zaczerpnięcia szczegółowych informacji o działalności.Firma może oferować też inne sposoby kontaktu.Nawiązywanie kontaktu na żywo w czasie rzeczywistym z przedstawicielem firmy sprawia, że klient może sprawdzić, z kim ma do czynienia i dzięki temu jest bardziej skłonny zaufać danej firmie i skorzystać z jej oferty.Oczywiście te dane i funkcjonalności nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa, ale zapewniają internautów, że po drugiej stronie jest człowiek oraz że w razie potrzeby, mają do kogo zwrócić się po pomoc.Dziś wszystkie strony WWW powinny posiadać politykę prywatności. Jest to dokument, który zawiera wszelkie informacje dotyczące administrowania danych. Polityka prywatności strony internetowej powinna jasno informować, w jaki sposób witryna gromadzi, wykorzystuje i chroni dane swoich użytkowników. Dzięki temu właściciel strony udowadnia, że dba o bezpieczeństwo swoich odbiorców.Zanim użytkownik poda na stronie jakiekolwiek informacje, powinien najpierw przeczytać politykę prywatności i dowiedzieć się:• kto jest administratorem jego danych osobowych,• jak wygląda polityka bezpieczeństwa poufnych informacji,• jakie informacje na jego temat są pozyskiwane i w jakim celu,• jak można skontaktować się z właścicielem witryny,• jakie prawa przysługują podmiotom w związku z przetwarzaniem ich danych.Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu regulaminu Twojej strony WWW lub polityki prywatności zgodnej obowiązującymi przepisami RODO? Skorzystaj z pomocy specjalistów WeNet, którzy wszystkim zajmą się za Ciebie.Strona WWW to wirtualna wizytówka firmy. Powinna być więc bezpieczna, aby wzbudzała zaufanie i przyciągała klientów. Jesteś przedsiębiorcą i wciąż nie masz swojej strony internetowej? Czas to zmienić. Powierz projekt i budowę swojej witryny ekspertom, którzy znają się na technologii i są na bieżąco z panującymi trendami.Co więcej, zajmą się także obsługą i prowadzeniem Twojej witryny i będą do Twojej dyspozycji przez cały okres trwania współpracy.Skorzystaj z oferty WeNet, a otrzymasz stronę, która jest bezpieczna. Dostaniesz certyfikat SSL, który jest zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych. Profesjonaliści korzystają z zaawansowanego pakietu ochrony, który zabezpiecza przed atakami hakerów, wirusami i złośliwym oprogramowaniem.Poza gwarancją bezpieczeństwa zyskasz też:• dobrą domenę i sprawny hosting w pakiecie,• gwarancję stabilności i ciągłości działania strony,• wsparcie techniczne dedykowanego opiekuna, który będzie wprowadzał wszelkie konieczne zmiany i aktualizacje,• dostęp do przydatnych narzędzi, służących do wygodnej komunikacji z klientami,• możliwość stopniowej rozbudowy swojej witryny i rozwoju firmy.Wejdź na WeNet.pl i poznaj szczegóły. Rozpocznij współpracę z doradcami internetowymi, którzy mają duże doświadczenie i zapewniają kompleksową usługę.