Cristiano Ronaldo pobił rekord Instagrama. Jako jedyny ma tylu obserwatorów

Nieźle.

Cristiano Ronaldo z 500 mln obserwujących na Instagramie

No i jest. Nieczęsto wspominamy o rekordach padających w mediach społecznościowych, ale przy okazji MŚ 2022 w Katarze grzechem byłoby nie wspomnieć o nie lada osiągnięciu, jakim może od teraz pochwalić się. Reprezentant Portugalii, występujący na co dzień w klubie, przebił nieosiągalny do tej pory dla nikogo sufit na Instagramie . Życie jednego z największych talentów piłkarskich minionych dwóch dekad obserwuje w tym medium już ponadCristiano Ronaldo może dopisać do swojej pokaźnej listy osiągnięć kolejny rekord. Stał się pierwszą osobą, która przekroczyła próg 500 milionów obserwujących na Instagramie. Piłkarz pragnący jak się okazuje z całych sił opuścić Manchester United trafił na pierwsze strony gazet w zeszłym tygodniu, dzięki kontrowersyjnemu wywiadowi z, w którym otwarcie skrytykował klub i trenera.Cristiano Ronaldo otwarcie zaatakował w wywiadzie właścicieli klubu, menedżera Erika ten Haga oraz klubowe legendy Wayne'a Rooneya i Gary'ego Neville'a. To z pewnością zjednało mu nowych obserwujących.Była gwiazda Realu Madryt nie chwaliła się wynikiem. Ronaldo jest zapewne w pełni skoncentrowany na pierwszym meczu. Zapewne zagra w wyjściowym składzie Portugalii przeciwko Ghanie w czwartkowym meczu MŚ., wieloletni rywal Cristiano Ronaldo, od dłuższego czasu jest drugą najczęściej obserwowaną osobą na Instagramie z"followersów". To jedyni dwaj piłkarze w czołowej dziesiątce najpopularniejszych użytkowników tego serwisu.Kylie Jenner jest na trzecim miejscu najczęściej obserwowanych. Tuż za nią znalazła się Selena Gomez i Dwayn "Rock" Johnson.Źródło: mat. własny