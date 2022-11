Używane sandały Steve'a Jobsa zlicytowane za absurdalną kwotę

Kto bogatemu zabroni?

Sandały Steve'a Jobsa sprzedane za 218750 dolarów

Przeglądając OLX mam wrażenie, że ludzie potrafią sprzedać i kupić w zasadzie wszystko. Potwierdza to z resztą moje doświadczenie sprzedażowe - za pośrednictwem tego serwisu ogłoszeniowego pozbywałem się już niejednokrotnie rzeczy zepsutych i mocno uszkodzonych, za wcale niemałe pieniądze. W tym kontekście jednak nadal nie mogę wyjść ze zdumienia, patrząc na cenę, za jaką zlicytowano stare. Nie jestem pewny, czy nabył je, kolekcjoner, czy dziwak.Nic mi do tego, co ktoś robi ze swoimi pieniędzmi -i tak dalej. Mimo tego nie mogę wyjść z podziwu, że ktoś w pełni władz umysłowych zapłacił właśnie bliskodolarów, stanowiących równowartość, za stare, znoszone buty. Sandały niemieckiej produkcji należały do Steve'a Jobsa, jednego z trzech założycieli Apple i byłego prezesa tej firmy, który to nosił je w latach 70' i 80' XX wieku. Dom aukcyjny poinformował, że jeszcze nigdy nie sprzedał żadnych sandałów za tak dużą sumę pieniędzy.