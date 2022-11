Robert Makłowicz jako Geralt? To możliwe!

Widzowie serialu „Wiedźmin” stworzyli petycję, w której domagają się, by rolę Geralta zagrał… Robert Makłowicz. Pod wnioskiem podpisało się już kilkaset osób i choć samo przedsięwzięcie należy traktować jako żart, to samo jego zainicjowanie pokazuje jak bardzo społeczność nie chce odejścia Henry’ego Cavilla z obsady produkcji.Informacja na temat zastąpienia Henry’ego Cavilla w roli Rzeźnika z Blaviken spotkała się z niemalże jednogłośnym niezadowoleniem społeczności. Większość widzów deklaruje, że nie zamierza oglądać czwartego sezonu serialu i nie wyobraża sobie, by Liam Hemsworth dał sobie radę jeśli chodzi o wierne odtworzenie kultowej postaci. Decyzja aktorów i Netflixa wydaje się już ostateczna i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek w tej materii miało ulec zmianie.Internauci jednak potrafią dosyć głośno krzyczeć i dawać znać, że coś się im nie podoba. Zaraz po opublikowaniu oświadczenia przez Henry’ego powstała specjalna petycja. Kilkanaście tysięcy osób błaga, by aktor nie odchodził z obsady, gdyż będzie to oznaczało definitywny koniec najnowszej adaptacji prozy Sapkowskiego. Teraz mamy do czynienia z zainicjowaniem kolejnego „projektu obywatelskiego”.Część polskiej społeczności zdecydowała się na stworzenie ankiety, za pośrednictwem której wyraża swoje niezadowolenie wskutek zatrudnienia Liama i, najcudowniejszej istoty żyjącej na terenie naszego kraju. Takie propozycje ze strony Polaków pojawiały się nawet po ogłoszeniu Henry’ego w roli Wiedźmina, lecz teraz pojawił się idealny pretekst, by powalczyć o swoje marzenia.