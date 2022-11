Miał być przełom, wyszedł gigantyczny przekręt. Elizabeth Holmes skazana

Założycielka firmy Theranos usłyszała wyrok. Założycielka firmy Theranos usłyszała wyrok.



Kalifornijski sąd federalny skazał założycielkę Theranos, Elizabeth Holmes, na 11 lat i trzy miesiące więzienia za oszukiwanie inwestorów, którzy uwierzyli w projekt zajmującej się badaniem krwi. Firma należąca do Holmes w pewnym momencie była wyceniana na 9 miliardów dolarów okazała się jednym wielkim oszustwem.



Historię Elizabeth Holmes możecie kojarzyć na bazie medialnych doniesień lub filmów, które poruszyły przypadek Theranos. Jednym z nich jest dokument produkcji HBO "Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi". Powstał też serial telewizyjny "Zepsuta krew" (The Dropout) z Amandą Seyfried dostępny na platformie Disney+.







Elizabeth Holmes - wyrok

Elizabeth Holmes już od dziecka chciała zostać wynalazczynią. W 2003 roku założyła Theranos – przedsiębiorstwo biotechnologiczne z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii. Holmes zamierzała stworzyć niewielkie urządzenie potrafiące wykonać wiele różnych testów wykorzystując zaledwie jedną kroplę krwi z palca. Firma pozyskała wielu inwestorów, pokładali oni wielkie nadzieje w projekcie, który okazał się jednym wielkim kłamstwem.



38-letnia Holmes została skazana za trzy zarzuty oszustwa inwestycyjnego i jeden zarzut spisku po tym, jak ława przysięgłych skazała ją w styczniu zeszłego roku po procesie trwającym trzy miesiące. Prokuratura zalecała karę 15 lat więzienia, podczas gdy obrona nalegała na sędziego, aby nie orzekał kary pozbawienia wolności.



Jak zauważa Reuters, podczas rozprawy Holmes płakała, mówiąc, że jest „zdruzgotana” swoimi niepowodzeniami. Gdyby miała drugą szansę, wiele rzeczy zrobiłaby inaczej.



Prokuratorzy przedstawili stanowisko, że Holmes fałszywie przedstawił technologię i finanse Theranos. Założycielka firmy twierdziła, że zminiaturyzowana maszyna do badania krwi była w stanie przeprowadzić szereg testów z kropli krwi. Maszyny nie udało się stworzyć, a firma potajemnie polegała na konwencjonalnych urządzeniach innych firm do przeprowadzania testów.