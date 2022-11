Wszystko wskazuje na to, że Donald Trump wróci na Twittera

Tego chcą użytkownicy.

Źródło: (Twitter)

Były prezydent Stanów Zjednoczonych, celebryta, miliarder - Donald Trump, który po kontrowersyjnych wypowiedziach z ubiegłego roku został zbanowany na Twitterze, może wkrótce wrócić na tę platformę. Elon Musk, obecny lider serwisu, chcąc udowodnić swoją konsekwencję i realizowanie planu “przywrócenia wolności słowa” , postanowił w tym tygodniu przywrócić kilka zbanowanych kont. Jak poinformował w piątek, na Twitterze zobaczymy znów komiczkę Kathy Griffin, kontrowersyjnego psychologa Jordana Petersona i konserwatywny satyryczny serwis The Babylon Bee. Jeśli chodzi o byłego prezydenta, Musk przez chwilę wstrzymywał się z decyzją, jednak ostatecznie dał szansę użytkownikom na wyrażenie swojego zdania w tej kwestii.Na swoim profilu opublikował krótką ankietę, która pozwala wyrazić poparcie lub sprzeciw wobec przywrócenia konta Trumpa. Jak napisał w tweecie poprzedzającym ankietę: “Vox Populi, Vox Dei” (łac. głos ludu głosem Boga), co można rozumieć jako deklarację, że wynik ankiety zdecyduje o tym, jaką decyzję podejmie.Jak zauważył sam Musk, ankieta cieszy się niesamowitą popularnością i średnio przybywa w niej prawie milion głosów na godzinę. Co ciekawe, w momencie pisania tego tekstu, większość, a dokładniej ponad 52 procent, popiera pomysł zniesienia zakazu dla Trumpa. Do rozstrzygnięcia zostało jednak 9 godzin, a więc wszystko może się jeszcze wydarzyć.