Poglądy religijne i orientacje seksualne znikną z profili na Facebooku

Facebook już od początku przyszłego miesiąca usunie z profili cztery sekcje informacyjne. Mowa tu o wyznaniach religijnych, poglądach politycznych, adresach oraz orientacjach seksualnych. Powodem wprowadzenia tych zmian jest „chęć ułatwienia korzystania z sieci społecznościowej”. Czego dokładnie należy się spodziewać? Facebook ostatnimi czasy stara się nieco uaktualnić do współczesnych standardów. Konsumenci stawiają obecnie na prostotę i wygodę – raczej nie chcą dzielić się już najmniejszym elementem swojego życia. Do tego wszystkiego dochodzą oskarżenia kierowane w stronę Meta dotyczące niedbałości o prywatność konsumentów, co także powoduje obranie nieco innego kursu jeśli chodzi o rozwój poszczególnych rozwiązań.Jak się okazuje, wraz z początkiem grudnia konsumenci stracą możliwość aktualizacji swojego profilu o kilka mniej lub bardziej istotnych informacji. Nadchodzące zmiany jako pierwszy dostrzegł popularny konsultant ds. mediów społecznościowych, Matt Navarra. Opublikował on zrzut ekranu otrzymanego powiadomienia traktującego o zbliżających się „nowościach”. Zresztą, zobaczcie sami:

Facebook is removing religious views and ‘interested in’ info from profiles from 1 December 2022 pic.twitter.com/SKjSrtwUwm

Pola obejmujące poglądy religijne, poglądy polityczne, adresy oraz sekcja wskazująca na orientację seksualną już niedługo więc znikną z Facebooka. Dokładna przyczyna wybrania akurat tych sekcji została podana w specjalnym oświadczeniu przesłanym redakcji TechCrunch:

W ramach naszych starań, aby Facebook był łatwiejszy w nawigacji i użytkowaniu, usuwamy garść sekcji na profilu: Zainteresowany, Poglądy religijne, Poglądy polityczne i Adres. Wysyłamy powiadomienia do osób, które mają wypełnione te pola, informując je, że zostaną one usunięte. Ta zmiana nie wpływa na niczyją zdolność do dzielenia się tymi informacjami o sobie w innych miejscach na Facebooku.

Jeśli więc będziecie czuli potrzebę opublikowania posta z informacją o byciu heteroseksualnym białym chrześcijańskim mężczyzną o prawicowych poglądach, to bez problemu to zrobicie. Nie umieścicie jednak tego typu informacji na swoich profilach. Czy to ważna zmiana? Wydaje mi się, że sporo osób nawet nie zdawało sobie sprawy z możliwości ustawiania takich szczegółów, a jeszcze mniej faktycznie decydowało się na skorzystanie z takiej opcji.Tak czy inaczej – jeśli do tej pory mieliście uzupełnione na Facebooku wyżej wymienione sekcje, to niedługo powinniście otrzymać stosowne powiadomienie.Źródło: Twitter, TechCrunch