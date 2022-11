PewDiePie nie jest już numerem jeden na YouTube

MrBeast jest większym YouTuberem niż PewDiePie

PewDiePie przestał być indywidualnym twórcą z największą liczbą subskrypcji na portalu YouTube. Przegonił go MrBeast, który od dłuższego czasu skutecznie gromadzi wokół siebie ogromną i dynamicznie rozwijającą się społeczność. Zmiana na podium więc niekoniecznie jest zaskoczeniem, ale i tak nieco dziwnie się do niej przyzwyczaić.Felix Kjellberg przez wiele lat kojarzony był jako "ten najpopularniejszy YouTuber". To on jako pierwszy na świecie przebił magiczny próg 100 milionów subskrypcji i raczej trudno było uwierzyć, że ktoś zdoła powtórzyć ten sukces. Od pewnego czasu(przynajmniej pod względem liczby nowych widzów), przez to nieprzypuszczalny scenariusz stawał się z każdym dniem coraz bardziej realny.Zwłaszcza że, który skutecznie inwestował w coraz to śmielsze projekty. Warto tu sobie chociażby przypomnieć realizację Squid Game w prawdziwym świecie - to ambitne przedsięwzięcie przyciągnęło przed ekrany setki milionów internautów. Nie tak dawno twórca zdecydował się nawet kupić wyspę i oddać ją w ręce jednego z widzów. Nic więc dziwnego, że Jimmy Donaldson przyciąga uwagę wielu użytkowników internetu.No i to właśnie on zastąpił PewDiePie'a na pierwszym miejscu jeśli chodzi o ranking liczby subskrybentów na YouTube.może się na ten moment pochwalić ponad, podczas gdydopieco co przekroczył próg. Patrząc jednak na dynamikę przyrostów u tych dwóch twórców, to śmiało można stwierdzić, iż PewDiePie znajduje się w nieco trudnym momencie.MrBeastzgromadził na swoim kanale ponad, co jest wynikiem wręcz trudnym do pojęcia. Felix przez ten okres nie zanotował wzrostu o nawet jeden milion. Czy jednak mamy do czynienia z długotrwałym trendem?Cóż, ośmielę się stwierdzić, że... tak. Ostatni raz o PewDiePie'u zrobiło się głośno w momencie powrotu twórcy do nagrywania Minecrafta kilka lat temu. Rozpoczął on wtedy "kolejną erę" materiałów z tej gry na portalu. MrBeast jest obecnie jednak o wiele bardziej rozpoznawalny wśród osób należących do młodego pokolenia. Trudno mi sobie wyobrazić powrót Felixa do łask, lecz z drugiej strony internet bywa nieprzewidywalny.No nic, zobaczymy...Źródło: Social Blade , YouTube / Foto tyt. zrzut ekranu z filmu Twins wants to be Pregnant (At the same time...) z kanału PewDiePie na YouTube