Kolejny odlot Elona.



Elon Musk postanowił za pośrednictwem wiadomości e-mail dać pracownikom Twittera dość oryginalne ultimatum. Jak donosi The Washington Post, Musk przekazał, aby pracownicy, którzy chcą zostać w firmie przygotowali się na “hardkorową” pracę. Reszta osób, która nie zdecyduje się zostać będzie mogła odejść z odprawą w wysokości trzymiesięcznej pensji.



Aby potwierdzić swój wybór, Musk poprosił o kliknięcie w pojedynczy link. Trzeba przyznać, że to wszystko to dość… oryginalny sposób na zmotywowanie swoich zespołów do pracy.



Chaos w Twitterze postępuje



O maillu do pracowników Twittera poinformował także jeden z byłych inżynierów Twittera - Gergely Orosz. Według niego Elon Musk miał dość klarownie zarysować wizję “Twittera 2.0”, który będzie opierał się głównie o inżynierów, a nie tak jak dotychczas designerów oraz osób odpowiedzialnych za rozwój produktu.