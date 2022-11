Plus oferuje 5G ponad dwukrotnie szybszy od konkurencji

Serwis SpeedTest.pl przedstawił najnowsze dane dotyczące prędkości internetu operatorów sieci komórkowych i dostawców stacjonarnych. Okazuje się, że w kategorii 5G, Plus oferuje internet ponad dwukrotnie szybszy od konkurencji. Z kolei zwycięzcą rankingów w podstawowych kategoriach “Internet domowy” i “Internet mobilny” został T-Mobile.Jak podkreślają twórcy październikowego rankingu, w dalszym ciągu Plus jest jedynym operatorem posiadającym dedykowane pasmo pod rozwój sieci 5G. Efektem jest dosłownie nokaut konkurencji -średnia prędkość pobierania wyniosła 139,2 Mb/s. Co więcej, prędkość 5G Plusa utrzymuje się na stabilnym poziomie, co sugeruje że pojemność sieci jest wciąż w dobrej kondycji.