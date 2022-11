Ciemny motyw na Allegro. Nadciąga duża zmiana w interfejsie platformy?

Zmiany na Allegro. Zmiany na Allegro.



Allegro to najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i jedna z największych firm e-commerce w Europie. Użytkownicy aplikacji mobilnej od dłuższego czasu mogą korzystać z ciemnego motywu, który zapewnia komfortowe przeglądanie zasobów platformy szczególnie wieczorami. Wielu internautów zastanawia się, czy podobne udogodnienie pojawi się również na Allegro w wersji na komputery. Właśnie pojawiła się przesłanka, że zmiana może nadejść już wkrótce.



Ciemny motyw Allegro na PC

Jeden z naszych czytelników (CezaR) zauważył, że zakładka "Obserwowane oferty" dostępna jest w ciemnej wersji. Sprawdziliśmy to na naszych redakcyjnych komputerach i doniesienia się potwierdziły. Nie wiadomo czy jest to chwilowy błąd czy zapowiedź większej zmiany, ale informacje te spróbujemy uzyskać bezpośrednio w Allegro.



Co ciekawe, zmiana motywu wspomnianej strony na Allegro uzależniona jest od motywu systemowego. Zatem, aby otrzymać ciemny motyw trzeba ustawić również podobny tryb w systemie Windows. W przypadku



