Jeff Bezos postanowił: odda swoją fortunę na cele charytatywne

Nagła zmiana ze strony miliardera.



Założyciel Amazona, Jeff Bezos powiedział, iż planuje przekazać większość swojego majątku na cele charytatywne. Wszystko ma się stać za życia Bezosa. Multimiliarder nie poinformował jednak dokładnie, jak ma zamiar rozdać swoje pieniądze.



Bezos stwierdził po prostu, że chce w ten sposób walczyć ze zmianami klimatycznymi i wspierać potrzebujących.



Jeff Bezos jest wart 124 miliardy dolarów



Na moment pisania tego tekstu założyciel Amazona jest wart około 124 miliardy dolarów. To również pierwszy raz w historii, kiedy Bezos ogłosił, iż ma zamiar oddać swoją fortunę na cele charytatywne i konkretne działania. Jednocześnie Bezos powiedział, iż filantropia wcale nie jest taka łatwa, jak się wszystkim wydaje. Inteligentne rozdawanie pieniędzy i dzielenie się majątkiem wymaga naprawdę sporo pracy.





fot. Unsplash.com

Jeff Bezos ma obecnie budować kanały oraz zdolności do tego, aby skutecznie pozbywać się swojej fortuny. Założyciel Amazona nie chce działać “nieskutecznie” w kwestii swojej filantropii.Tego typu komentarze sprawiają, iż Jeff Bezos jest najnowszym miliarderem, który powiedział, że odda całość swojego majątku na cele charytatywne. Oprócz Bezosa ze swojej filantropii znany jest założyciel Microsoftu - Bill Gates. Gates z kolei ma rozdać własne 114 miliardów dolarów - od lat inwestuje również w różne projekty na całym świecie, jak również prowadzi fundację mającą poprawić wiele aspektów ludzkiego życia.Jeff Bezos w przeszłości przeznaczał już duże kwoty ze swojego majątku na cele charytatywne, ale nigdy nie deklarował, że ma zamiar oddać większość swojej fortuny dla potrzebujących. W 2020 roku Bezos utworzył swoją fundację charytatywną i zobowiązał się do wydania 10 miliardów dolarów na walkę ze zmianami klimatycznymi.Jak widać jak zrobił, tak obiecał. Ciekawe w jaki sposóļ i na co założyciel Amazona przeznaczy resztę swojej fortuny.Źródło: Engadget / fot. Steve Jurvetson, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons