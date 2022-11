Roczny dostęp do Netflixa za darmo? Play przygotował ciekawą ofertę

Play x Netflix - co przygotowano dla użytkowników?

Play postanowił przygotować mikołajkową promocję, w ramach której można uzyskać nawet rok dostępu do platformy Netflix bez dodatkowych opłat. Oczywiście warunkiem otrzymania takiego prezentu jest rzecz jasna podpisanie umowy z operatorem na określonych warunkach. Poniżej znajdziecie szczegóły oferty.Wielkimi krokami zbliża się grudzień i święta Bożego Narodzenia. Można więc spodziewać się, że najbliższe tygodnie będą obfite w przeróżne promocje od niemalże wszystkich firm czy sklepów. Wyjątkiem nie są rzecz jasna operatorzy komórkowi, którzy każdego roku chcą przekonać konsumentów, że najlepszym prezentem pod choinkę jest podpisanie umowy na rok lub dwa.Za przykład niech posłuży Play, który zdecydował się skusić potencjalnych klientów. Jeśli więc być może zastanawiacie się nad wykupieniem subskrypcji, a przy okazji chcecie zmienić dostawcę sieci i telewizji, to warto zapoznać się z najnowszą propozycją "fioletowych":Jeśli zdecydujecie się na, to otrzymacie także możliwość śledzenia transmisji sportowych za pośrednictwem platformy Viaplay . Osoby chcące wykupić sam dostęp do internetu w Play lub UPC z umową na rok otrzymają natomiast wyłącznie cztery miesiące dostępu do Netflixa:Przygotowano także wariant dla użytkowników zastanawiających się nad samą telewizją. Tutaji przy okazji 110 kanałów telewizyjnych. Okej, ale gdzie jest haczyk?Cóż, jeśli przyjrzycie się nieco bliżej grafice reklamowej to zauważycie, że. Oznacza to możliwość oglądania treści na jednym urządzeniu jednocześnie w rozdzielczości 720p. Generalnie... słabo.Jeśli jednak i tak planujecie podpisywać umowę z fioletowym operatorem, to warto tej ofercie się przyjrzeć.Źródło: Play