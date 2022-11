Paczkomaty na Zalando. Współpraca, na jaką czekało wielu Polaków

Nareszcie.

Paczkomaty na Zalando

"Jestem przekonana, że rozpoczęta z początkiem listopada współpraca dwóch kluczowych firm w swoich sektorach, Zalando i InPost będzie udana. Zalando od zawsze skutecznie tworzy przyjazną, wygodną dla konsumenta przestrzeń zakupową, która wpisuje się w klientocentryczne podejście InPost w oferowaniu szybkich i ekologicznych dostaw poprzez Paczkomat. Jak wskazuje stworzony przez Gemius raport na temat branży e-commerce, uwzględnienie urządzeń Paczkomat jako formy dostawy motywuje klientów do skorzystania z oferty, co ma szczególne znaczenie w okresach zintensyfikowanych zakupów konsumenckich jak na przykład listopadowy Black Friday, czy w momencie poszukiwania gwiazdkowych prezentów"

Pobierz aplikację InPost i odbieraj przesyłki wygodniej

Nie ma chyba miesiąca, w którym z obozu firmy InPost nie napłynęłaby do Polaków pozytywna wiadomość. Właśnie dowiedzieliśmy się, że na popularnej platformie sprzedażowej Zalando pojawiła się właśnie nowa, wygodna forma wysyłki i odbioru towarów. Jak zapewne się domyślacie chodzi o Paczkomaty. Polska jest jednocześnie pierwszym krajem, w którym klienci Zalando mogą korzystać z usług świadczonych przez Grupę InPost.Z Zalando korzysta 50 milionów konsumentów z 25 krajów. Wśród nich jest wielu Polaków. Nie dziwie się. Ogromny wybór ubrań w przystępnych cenach, interesujące marki i opcja darmowych zwrotów działają jak magnes. Teraz jeszcze więcej osób może chcieć robić tam zakupy dzięki opcji zamawiania zakupionych przedmiotów do Paczkomatów.– mówi Dagmara Brzezińska, wiceprezes zarządu InPost.Aplikacja InPost Mobile to najwygodniejszy sposób korzystania z Paczkomatów. Dzięki niej można m.in. odbierać przesyłki bez konieczności podchodzenia do terminala oraz nadawać przesyłki bez etykiet. Pobierzesz ją bezpośrednio ze sklepów z aplikacjami App Store lub Google Play na swoim urządzeniu mobilnym lub korzystając z poniższych odnośników.Źródło: InPost