Zbłąkany pocisk trafił w samolot pasażerski. Zdjęcia działają na wyobraźnię

Chwile grozy na pokładzie.

Zdjęcia uszkodzonej maszyny pojawiły się w sieci

بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة #لبنان

السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد

التفاصيل الليلة مع مرسال غانم الساعة ١٠ @mtvlebanon @sarelwa2et https://t.co/rPvcAnlMVI pic.twitter.com/s6nggvxpyl — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) November 10, 2022

Dzień jak co dzień w Libanie

Chwile grozy przeżyli pasażerowie podróżujący samolotemnależącym do linii lotniczychz Jordanii do Bejrutu w Libanie. W trakcie czwartkowego podejścia do lądowania w statek powietrzny niespodziewanie uderzył pocisk.poinformował, że nikt nie został ranny, a takie przypadki... nie należą do rzadkości.W sieci fotografie uszkodzonego samolotu opublikowała libańska prawniczka, która była w samolocie w momencie, gdy uszkodził go pocisk. Powiedziała, że siedziała na miejscu 2F, a kula przeleciała tuż nad jej głową. Na Twitterze widać wyraźne zdjęcie dziury w kadłubie samolotu.Mohamad El-Hout w rozmowie z Reutersem poinformował, że każdego roku siedem, osiem samolotów stojących na płycie lotniska w Bejrucie jest trafianych pociskami nadlatującymi z sąsiadujących z nim obszarów. Jednocześnie zapewnił, że incydent z uszkodzeniem samolotu podczas lotu zdarzył się po raz pierwszy.