DeviantArt ma od teraz własną SI generującą dzieła sztuki

DreamUp, czyli kolejny generator dzieł sztuki

„DeviantArt zachęca inne platformy dla twórców do przyjęcia tego samego podejścia. Zapewnia ono artystom możliwość dzielenia się swoimi pracami z odbiorcami w sieci, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad wykorzystywaniem ich przez algorytmy sztucznej inteligencji.”

Czy sztuka generowana przez sztuczną inteligencję to faktycznie sztuka? Nie każdy jest co do tego przekonany. Nie zmienia to jednak faktu, że generatory obrazów wykorzystujące sztuczną inteligencję stają się coraz popularniejsze i coraz powszechniej dostępne. Dziś do dyspozycji mamy już nie tylko, ale teżBa, w sieci pojawił się właśnie kolejny taki generator. Uruchomił go sam, czyli bardzo dobrze znany portal dla artystów. Jego nazwa toi każdy może wypróbować jego możliwości za darmo. Ale co takiego oferuje i co wyróżnia go na tle innych generatorów wykorzystujących sztuczną inteligencję?Przede wszystkim, DeviantArt obiecuje, że DreamUp jest narzędziem bezpiecznym i uczciwym. Dlaczego uczciwym? Otóż, jedną z głównych obaw artystów względem takich generatorów jest to, że ich prace mogą być wykorzystywane do szkolenia modelów sztucznej inteligencji bez ich wiedzy. W rezultacie generatory mogą używać ich stylu bez ich zgody. Aby dać artystom kontrolę nad ich dziełami, DeviantArt daje im możliwość wyboru – mogą wyrazić zgodę na to, aby SI się nimi inspirowała, albo nie.Ponadto DeviantArt pozwala użytkownikowi zadeklarować, czy ten daje możliwość szkolenia algorytmów sztucznej inteligencji, także zewnętrznych firm, na jego pracach, czy też nie. Jeśli nie ten nie wyrazi zgody, pliki HTML z jego profilu będą zawierać dyrektywę „noimageai”., firma poinformowała, ujawniając DreamUp.Co istotne, wszystkie obrazy generowane przez DreamUp publikowane na DeviantArt będą wyraźnie oznaczane jako obrazy wygenerowane przez SI – tagiem. Poza tym, jeżeli SI wyraźnie zainspiruje się stylem jakiegoś artysty, pod stworzonym przez nią obrazem znajdzie się na ten temat informacja.