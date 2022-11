Ekipa generuje olbrzymie straty. Inwestorzy rozgoryczeni

Równia pochyła.

Friz oraz inni członkowie rozwiązanej jakiś czas temu Ekipy długo namawiali do inwestowania w akcje Ekipy . Ich wycena giełdowa po początkowym, krótkotrwałym wzroście zaczęła gwałtownie spadać, co opisywałem równo rok temu, 11 listopada 2021 roku. Ależ ten czas leci. W szczytowym momencie wycena akcji Ekipy wynosiła 18,40 złotych. 11 listopada ubiegłego roku kurs akcji wynosił zaledwie 7,60 złotych, a dziś oscyluje w granicach 3,57 złotych za akcję. Influencerska spółka Ekipa Holding S.A. wygenerowała w minionym kwartale gigantyczną stratę i w swoim najnowszym raporcie tłumaczy się inwestorom.

Ekipa Holding tłumaczy straty

Drama w Ekipie

Kurs akcji Ekipa Holding - stan na 11.11.2022 r. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Bankier.plCiemne chmury zbierają się nad influencerami z Ekipa Holding, która to w 3. kwartale 2022 roku wygenerowała 6,49 mln złotych przychodów, notując przy tym 7,77 mln złotych kosztów operacyjnych. Strata netto wyniosła aż 1,5 miliona złotych, co ma prawo niepokoić inwestorów. Przedstawiciele Ekipy tłumaczą się z kiepskich wyników zmianą modelu biznesowego działania.Raport Ekipa Holding głosi, iż strata powstała w wyniku nakładów inwestycyjnych, poczynionych "w kierunku budowania szerokiego portfolio projektów z zakresu nowych mediów, produkcji filmowych oraz gamingu". Z ogłoszonej z końcem sierpnia strategii rozwoju na lata 2022-2024 można wyczytać, że na ten okres zapowiedziano otwarcie nowych sklepów stacjonarnych z odzieżą Ekipatonosi, projekty fabularne tworzone przez Laniakea Pictures oraz nowe produkty FMCG sprzedawane pod marką Ekipa.Jak się okazuje rozpad Ekipy nie wziął się z niczego. Z końćem września Ekipa Holding podała, że Maria Ryskala (Marcysia), Marta Błoch (Murcix), Mateusz Trąbka (Tromba), Jakub Patecki (Patec), Mateusz Krzyżanowski (Mini Majk) i Kamil Chwastek (Poczciwy Krzychu) złożyli wypowiedzenia umów z firmą i jej spółką zależną Ekipa Management. Ekipa Holding uznała te wypowiedzenia za bezskuteczne z racji "braku istnienia podstaw prawnych oraz faktycznych do ich złożenia, mając na uwadze tak treść umów, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa". Jednym słowem, szóstkę influencerów chciano zmusić do dalszej pracy na rzecz Ekipy.Influencerzy odmówili.