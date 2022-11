Elon Musk rozważa ogłoszenie bankructwa Twittera

Twitter ma niepewną przyszłość pod rządami Elona Muska

Źródło: Twitter

Po prostu zdecydowanie musimy generować więcej gotówki niż wydajemy. Jeśli tego nie zrobimy i będziemy mieli ogromny ujemny przepływ gotówki, to bankructwo nie jest wykluczone. Powinno to być naszym priorytetem. Nie możemy celować w 1 miliard użytkowników i ponosić po drodze ogromnych strat. To nie jest wykonalne. W miarę jak czynimy produkt bardziej atrakcyjnym i jeśli naprawimy i poprawimy wyszukiwanie - możemy zauważyć przypływ aktywnych internautów. Dodawajmy treści wideo, gdzie twórcy są odpowiednio wynagradzani (to przyciąga ludzi do bycia subskrybentami Twittera), a myślę, że zobaczymy, że wszystko się wyrówna. Jeśli masz atrakcyjny produkt, ludzie będą go kupić. To było moje najważniejsze doświadczenie w SpaceX i Tesli.

Twitter przeżywa ostatnio dosyć specyficzny okres, głównie za sprawą dziwnych i kontrowersyjnych zmian wprowadzanych przez Elona Muska. Oliwy do ognia dolało czwartkowe spotkanie miliardera z pracownikami platformy – mieli oni wtedy usłyszeć, że niewykluczonym scenariuszem jest jej bankructwo. No cóż, to raczej nie brzmi jak optymistyczny scenariusz.Elon Musk zdecydował się na przejęcie Twittera niemalże miesiąc temu. Swoje rządy rozpoczął od masowych zwolnień , które okazały się niezbyt trafione. Część pożegnanych osób była bowiem niezbędna do rozwoju poszczególnych funkcji serwisu, więc biznesmen postanowił poprosić niektórych pracowników o powrót do firmy. Potem natomiast rozpoczęła się przygoda z systemem weryfikacji.Udostępniono bowiemusługi Twitter Blue kosztującej osiem dolarów. Wykonanie tego kroku poruszyło usługę w posadach i tak naprawdę wywróciło jej dotychczasowy sposób działania do góry nogami. Teraz, które będą jasno dawać do zrozumienia, iż mamy do czynienia z oficjalnym kontem jakiegoś medium, koncernu czy innej ważnej organizacji. Jeśli zaś chodzi o oznaczenia w kolorze niebieskim, to dopiero kliknięcie na nie spowoduje wyświetlenie informacji odnośnie do powodu dlaczego znajduje się ono przy nazwie danego konta.Poza tym wspomnieć należy o niemalże całkowitej blokadzie pracy zdalnej w firmie (chyba że ktoś naprawdę nie ma możliwości pojawienia się w biurze) oraz planach czerpania coraz większych korzyści finansowych z Twittera. Elon Musk rozważa m.in.oraz szeregu płatnych funkcjonalności, a także możliwości zarabiania na wszelkich rodzajach zawartości.Takie decyzje mają okazać się niezbędne, by Twitter mógł w ogóle istnieć. Podczas czwartkowego – pierwszego zresztą po przejęciu usługi przez Muska – spotkania z pracownikami, biznesmen odpowiedział na mnóstwo ich pytań i skomentował uwagi na temat potencjalnej przyszłości platformy.Na razie Twitter pod rządami Elona Muska wydaje się jednym wielkim eksperymentem. Tak naprawdę trudno określić w jaką stronę miliarder chce rozwijać platformę i czy jego plany mają szansę powodzenia. Osobiście podchodzę do tego w dosyć zdystansowany sposób – zwłaszcza po licznych pokazach hipokryzji ze strony obecnego CEO usługi.Źródło: The Verge , wł. / Foto. pixabay.com (@mohamed_hassan)