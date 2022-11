Tajny system oceny influencerów działa na TikToku

TikTok skrywa zbyt wiele tajemnic.



działa z powodzeniem już od wielu lat. Rozwiązanie rodem z serialu Black Mirror jest batem chińskiego rządu na obywateli łamiących różnego rodzaju przepisy i funkcjonujących na co dzień nie po myśli tamtejszych polityków. Mieszkańcy Państwa Środka są negatywnie oceniani za przeróżne rzeczy - palenie w pociągu i wyprowadzanie psa na smyczy na spacery, niepłacenie podatków, czy nawet rozpowszechnianie fałszywych informacji. Związane z tym kary są bardzo zróżnicowane i zakładają na przykład brak możliwości rezerwowania miejsc w pociągach, zaciągania kredytów, czy też wyjazdu w kraju. Teraz okazało się, że podobny system oceny działa na TikToku i dotyczy influencerów.



Czytaj również: Chiny będą karać myślozbrodnię. Specjalny system w opracowaniu



TikTok potajemnie ocenia influencerów





System oceny społecznej w Chinach działa z powodzeniem już od wielu lat. Rozwiązanie rodem z serialu Black Mirror jest batem chińskiego rządu na obywateli łamiących różnego rodzaju przepisy i funkcjonujących na co dzień nie po myśli tamtejszych polityków. Mieszkańcy Państwa Środka są negatywnie oceniani za przeróżne rzeczy - palenie w pociągu i wyprowadzanie psa na smyczy na spacery, niepłacenie podatków, czy nawet rozpowszechnianie fałszywych informacji. Związane z tym kary są bardzo zróżnicowane i zakładają na przykład brak możliwości rezerwowania miejsc w pociągach, zaciągania kredytów, czy też wyjazdu w kraju. Teraz okazało się, że podobny system oceny działa na TikToku i dotyczy influencerów. TikTok po cichu uruchomił system punktacji dla influencerów, oceniając twórców treści według czynników takich jak ich entuzjazm i chęć promowania przeróżnych produktów. W swoim najnowszym raporcie informuje o tym MarketWatch. Dokumenty wewnętrzne chińskiej firmy pokazują, że TikTok omawiał plany dostarczenia tych ocen ze swoimi partnerami biznesowymi w ścisłej tajemnicy.

Polska Ekipa. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu



TikTok przedstawił działanie swojego systemu w dokumentach udostępnionych sprzedawcom i markom, oznaczonym jako poufne. Swoisty ranking influencerów ma pomóc firmom dowiedzieć się, z którymi twórcami warto współpracować. Jak wyjaśnił MarketWatch, firma ocenia twórców według szeregu wskaźników:



"Wskaźnik chęci współpracy miał mierzyć entuzjazm danego twórcy do współpracy z markami, "wskaźnik staranności" określał, jak bardzo chcą pokazywać na swoich firmach produktu, które z ich linków afiliacyjnych mogliby kupować widzowie" - czytamy. Takich ocen było znacznie więcej.



Okazuje się, iż TikTok udostępnił specjalną platformę (!) z ocenami potencjalnym partnerom biznesowym. Twórcy są sortowani na niej według ich wpływów w określonych kategoriach produktów, ilości tworzonych treści, skuteczności dotarcia tych treści do odbiorców i tego, jak dobrze ich filmy napędzają sprzedaż. Influencerzy są również oceniani pod kątem regularności publikowania nagrań.



TikTok odmawia komentarza

Zero zaskoczenia.