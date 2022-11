Czy to już koniec Facebooka jakiego znamy?

Masowe zwolnienia to tylko początek zmian.

Zwalniając 13 proc. swojej załogi Meta przebiła ostatnie masowe zwolnienia w Twitterze przeprowadzone przez Elona Muska. Zarówno w Facebooku, jak i na Twitterze, pracownicy zostali odcięci od swoich dostępów. Hurraoptymizm Zuckerberga kiepsko zgrywa się z ostatnimi wynikami finansowymi Meta. Firma cały czas traci pieniądze, jej akcje lecą w dół, a w ciągu ostatnich tygodni Facebook wypadł nawet z zestawienia 20 największych firm technologicznych w USA.Czy przeprosiny Zuckerberga dla zwolnionych osób wystarczą? Nie sądzę.To wszystko to nie koniec zmian jakie Meta wprowadza w zakresie cięcia kosztów. Przedsiębiorstwo z Palo Alto zmniejszy ilość swoich biur, biurek i wydłuży tak zwany “hiring-freeze” do końca pierwszego kwartału 2023 roku. Do tego Meta chce wykonać dogłębny przegląd swoich wydatków operacyjnych i trwających inwestycji w infrastrukturę. Wydawało się, że Facebook to kolos, który jest nie do ruszenia.Jak bardzo się myliliśmy.fot. MetaWydatki zespołu Meta Reality Labs w ogólnym rozrachunku przekraczają to, co NASA wydała na program Apollo 11. Te liczby mówią same za siebie - Zuckerberg stawia na rozwój metaverse oraz nowych technologii jednocześnie zakładając, że w najbliższych latach zaczną one zarabiać dla niego górę pieniędzy. Na razie sam koncept wirtualnych światów odpowiada jedynie za przepalanie tony gotówki, którą można by spożytkować w inny sposób. I to nie jedyny problem firmy.Kolejnym problemem Meta jest dynamiczny rozwój TikToka. Do tego stopnia agresywny, że Zuckerberg zaczął zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo dużym zagrożeniem egzystencjalnym dla Facebooka stała się aplikacja od chińskiego ByteDance.Powiedzcie mi sami - kiedy ostatni raz intencjonalnie korzystaliście z Facebooka? Oczywiście poza Messengerem. No właśnie.Sama aplikacja trzyma się już tylko i wyłącznie na grupach nakręcających tak bardzo pożądane wskaźniki zaangażowania. Metaverse pomimo problemów z przyciągnięciem do siebie użytkowników (plany założone przez Facebooka zupełnie się tu nie spinają) jest największym zakładem o być albo nie być w kontekście dalszego rozwoju firmy Zuckerberga. Jak to wszystko się zakończy?Tego nie wiadomo.Meta będzie musiała w najbliższych latach bardzo mocno skupić się na kilku strategicznych punktach zamiast rozdrabniać się na wiele różnych gałęzi. Generalnie jest to koniec Facebooka jakiego znamy. Pora na firmę, która rozwija narzędzia do AR i VR oraz sam koncept metaverse. Nic więcej.Mark Zuckerberg zwraca uwagę, że zarówno Reality Labs, jak i same rozwiązania infrastrukturalne stanowią obecnie najmocniejszą stronę Facebooka. Owszem, z serwisu dalej korzystają ponad 2 miliardy osób na całym świecie. Ta liczba na papierze wygląda kosmiczne.Po raz pierwszy jednak od początku istnienia platformy więcej osób odchodzi z niej niż rejestruje nowe konta.I to już rzecz, której raczej nie da się zapobiec.