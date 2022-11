Jak usunąć Twittera? To wcale nie takie proste

Twitter utrudnia ten proces.

Jak usunąć konto na Twitterze?

Elon Musk na równi pochyłej

Wkoło Twittera zbierają się czarne chmury. Elon Musk po przejęciu firmy za 44 miliardy dolarów rozpoczął masowe zwolnienia. Zwolnił ponad 3700 pracowników i zaczął banować internautów robiących sobie żarty z jego zapowiedzi dotyczących konieczności opłacania kwoty 8 dolarów miesięcznie za weryfikację konta. Spore grono celebrytów zadeklarowało opuszczenie tej sieci społecznościowej. W ślad za nimi idzie wielu internautów, którym nie podoba się to, co robi ekscentryczny miliarder.Jeżeli chcesz zrobić sobie przerwę od Twittera, istnieją dwa skuteczne wyjścia z sytuacji. Pierwszym jest czasowa dezaktywacja konta na Twitterze, drugim usunięcie konta na Twitterze. Brzmi podobnie, ale proces dezaktywacji jest odwracalny, podczas gdy kasowanie konta Twitter to droga w jedną stronę. Dezaktywacja konta na Twitterze trwa- jeśli użytkownik nie zaloguje się na nie w tym czasie, zostanie ono usunięte.Usunięcie jest możliwe wyłącznie po upływie 30 dni od rozpoczęcia procesu dezaktywacji i nielogowaniu się w tym czasie do serwisu. Absurd? Owszem, ale tak niestety jest.Kliknij ikonę(trzy poziome kropki), a następnie z rozwijanego menu wybierzWejdź w zakładkę, a następnie wybierz opcjęPrzeczytaj informacje dotyczące dezaktywacji kont, a następnie kliknijGdy pojawi się prośba, podaj swoje hasło i potwierdź, że chcesz dezaktywować konto, klikając przyciskElon Musk budzi wśród internautów w tym roku tak wielkie emocje, jak nigdy wcześniej. Z końcem lutego bieżącego roku był na ustach całego świata, gdy włączył internet satelitarny Starlink na Ukrainie i "przekazał" tamtejszemu rządowi tysiące terminali, umożliwiających nawiązywanie łączności pomiędzy wojskowymi broniącymi kraju przed rosyjską agresją zbrojną. Szybko okazało się, że terminale finansują przede wszystkim rządy innych krajów , które płacą przy okazji za utrzymanie Starlinka w Ukrainie, a Elon Musk zgarnia wszystkie zasługi. Potem była jeszcze seria tweetów Muska podważających integralność terytorialną Ukrainy oraz "bomba" o domniemanej rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem , która miała je poprzedzać. Niedawno świat obiegła informacja, że SpaceX wyłączył na Ukrainie 1300 terminali Starlink Sami chyba widzicie, dlaczego niektórzy zaczęli pałać niechęcią do Elona Muska i wszystkiego, co z nim związane...Źródło: mat. własny