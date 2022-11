Własna strona internetowa - domena to podstawa

Własna strona internetowa to w dzisiejszych czasach wizytówka niemal każdej firmy. Zarówno wielkie korporacje, jak i małe lokalne biznesy sięgają do Internetu, żeby reklamować swoje usługi i docierać do nowych klientów. Nic dziwnego, bowiem Internet stał się narzędziem tak powszechnym, że niektórym trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez niego. Wiele osób przy pomocy smartfona robi zakupy, zamawia jedzenie, czy nawet kupuje bilet autobusowy. Wiele codziennych czynności sprowadza się do używania Internetu. Kiedy ludzie są zainteresowani nowo spotkaną marką często od razu łapią za telefon, żeby wyszukać informacje na temat firmy i sprawdzić opinie innych klientów. Jeżeli Twoja reklama trafi do ludzi, będą chcieli sprawdzić na stronie internetowej jakie dokładnie usługi oferuje Twoja firma oraz jaki jest ich koszt. Twoja strona internetowa będzie więc wizytówką firmy i szansą na zrobienie dobrego wrażenia. Jak się na to przygotować? Z pomocą przychodzi mhw.pl/kontakt i rejestracja domeny Twojej strony krok po kroku.





1. Jak założyć stronę internetową - od czego zacząć?



Dzięki stronie internetowej Twoja firma stanie się widoczna w sieci, a tym samym Twoje usługi będą dostępne dla większej ilości osób. Jeżeli dodatkowo na Twojej witrynie znajdzie się wersja językowa dla obcokrajowców, możesz osiągnąć wręcz globalny zasięg wychodząc do klientów poza granice kraju. Najczęściej używane języki na stronach internetowych, to oczywiście polski, a następnie angielski, niemiecki oraz hiszpański.





Stronę internetową możemy zbudować samodzielnie, jeśli mamy potrzebną wiedzę w tym zakresie. Na szczęście obecnie jest to mniej skomplikowane, niż kiedyś, ponieważ w Internecie znajdziemy różne gotowe szablony oraz inne platformy, które dają możliwość tworzenia stron oraz sklepów internetowych. Bez względu jednak na to, czy założenie strony internetowej zlecimy profesjonalnej firmie, czy też podejmiemy się tego na własną rękę, do stworzenia strony internetowej potrzebne są dwie podstawowe rzeczy.





Żeby Twoja platforma mogła zaistnieć w Internecie i była widoczna dla klientów, potrzebujesz dwóch kluczowych elementów. Są to hosting, czyli miejsce na serwerze na Twoją stronę internetową, gdzie gromadzone będą wszystkie dane z nią związane oraz domena, czyli nazwa Twojej strony internetowej, za której pomocą jest ona identyfikowana.

Domena to inaczej adres, którego użytkownik Internetu używa do połączenia się z Twoją witryną.





2. Jak wybrać własną domenę?



Kluczowym jest wybrać domenę, która będzie najbardziej odpowiednia dla zawartości Twojej strony. Jak to zrobić? Wszystko zależy od tego, czego dotyczyć będzie Twoja strona internetowa. Domena może zawierać Twoje imię, nazwę firmy lub usługi. Jeśli strona będzie poświęcona grom planszowym z gatunku RPG i kierowana będzie do fanów takich gier, warto wykorzystać gatunek RPG w nazwie strony i może ona brzmieć np. rpgdlagraczy.pl. Jeżeli strona zawierać będzie treści dla graczy spędzających czas przed konsolą, w tytule może znaleźć się słowo xbox, które przyciągnie ich uwagę. Kierując swoje treści do odbiorców z Polski, w nazwie wykorzystany będzie raczej język polski, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby adres domeny brzmiał na przykład po angielsku. Jeśli więc zamierzasz stworzyć adres strony dla biura podróży, które obsługuje klientów z całego świata warto użyć w nazwie strony słów takich jak world lub travel, które kojarzą się z podróżowaniem.





3. Jak zarejestrować domenę? - Wypróbuj mhw.pl kontakt



W tym momencie wiesz już, że do stworzenia strony internetowej potrzebny Ci hosting i domena. Wiesz także jak wybrać odpowiednią domenę dla swojej strony, a być może nawet wybór masz już za sobą. Co dalej? Czas zarejestrować domenę, żeby działała i była widoczna w Internecie.





Swoją domenę możesz zarejestrować za pośrednictwem firm specjalizujących się w tego rodzaju usługach. Domenę przeważnie opłaca się raz do roku, a jej koszt jest niewielki, tym bardziej, jeżeli weźmie się pod uwagę korzyści, jakie może przynieść ona dla rozwoju naszej marki.





Warto skorzystać z usług specjalistów ze strony mhw.pl/kontakt. Nie tylko zarejestrują Twoją domenę, ale także pomogą dobrać odpowiedni adres domeny, jeżeli masz wątpliwości. Adres Twojej strony internetowej zostanie wybrany tak, by najlepiej pasował do zawartości strony, był unikalny, a do tego w najlepszej możliwej cenie.





Cały proces tworzenia własnej unikalnej domeny internetowej nie jest skomplikowany. Od wielu lat sięgają po niego przedsiębiorcy oraz artyści lub hobbyści, którzy na stronach internetowych dzielą się swoją pasją. Sama strona internetowa może być jednak bardzo pomocna w rozwoju firmy, niezależnie od branży, ponieważ w Internecie każdego dnia usług i produktów szukają miliony użytkowników. Ważne, żeby wybrana domena pasowała do zawartości strony internetowej, wpadała w oko i była prosta do zapamiętania dla potencjalnego klienta.



