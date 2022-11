Twórca WWW wyraził swoje stanowisko na temat tego, jak powinna wyglądać przyszłość Internetu

Ciekawy punkt widzenia.

Web3 nie jest przyszłością?

"Trzeba zrozumieć pewne terminy, a nie tylko znać modne słowa"

"Protokoły blockchain są zbyt wolne, zbyt drogie i zbyt publiczne"

"Wielka szkoda, że nazwa Web3 została przejęta przez społeczność Ethereum (kryptowaluta - red.) na potrzeby określania nią rzeczy, które robią z blockchainem"

Alternatywa dla Web3 to Solid

Sir Tim Berners-Lee jest jednym z ojców dzisiejszego Internetu. To właśnie on 6 sierpnia 1991 roku opublikował informacje o swoim projekcie WorldWideWeb, przedstawiając tym samym światu usługę sieciową i hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny, z którego korzystamy do dziś. Ciekawostka: Berners-Lee opracował HTML, HTTP i adresy URL — elementy do tworzenia stron internetowych — na swoim komputerze, zaprojektowanym przez... Steve'a Jobsa. Autorytet dla wielu pokoleń programistów wypowiedział się w kwestii przyszłości Internetu. Określiłmianem nonsensu i wskazał alternatywę.Twórca WWW wyraził swoje stanowisko na temat tego, jak powinna wyglądać przyszłość Iternetu. Zdecydowanie odrzucił on wykorzystujący blockchain Web3, wskazując jednocześnie na Solid. Jego zdaniem Web3 to tylko idea zdecentralizowanej utopii, która nie ma racji bytu.Web3, nazywany także, to hipotetyczna wersję sieci World Wide Web z przyszłości, agregująca pomysły na decentralizację, wykorzystanie sieci blockchain i transakcji cyfrowych opartych na tokenach, w celu stworzenia bardziej demokratycznej platformy internetowej. Według założeń firmy Big Tech, takie jak Google, Amazon, Facebook i Microsoft, nie miałyby w swoich rękach wszystkich danych i nie odpowiadały za większość publikowanych tam treści. Tim Berners-Lee w trakcie Web Summit w Lizbonie odrzuca ten pomysł.Szef(W3C) stwierdził, że ważnym jest wyjaśnienie internautom znaczenia pewnych słów, w celu lepszego zrozumienia wpływu nowych technologii na otaczającą ich rzeczywistość.– powiedział.– dodał szybko. Magazyny danych osobowych muszą być szybkie, tanie i prywatne.- kontynuował. W jego wizji blockchain w ogóle nie jest rozwiązaniem problemów, z którymi boryka się współczesna sieć.wykorzystywana do weryfikacji transakcji w kryptowalutach, takich jak Bitcoin, jest rozwiązaniem nieustannie poszukującym problemu do rozwiązania i według Bernersa-Lee będzie ona nieistotna dla przyszłości sieci, tak jak dla przyszłości dzisiejszego świata.Web3 nie zdemokratyzuje zdaniem informatyka dostępu do danych i wiedzy w sieci, ale istnieje alternatywa, nad którą pracuje teraz ze swoim startupem o nazwie. Nazywa sięi całkowicie unika korzystania z technologii opartej na blockchain. Kryptoreklama własnych pomysłów? Być może, ale dlaczego mielibyśmy nie posłuchać sugestii persony tak zasłużonej dla rozwoju sieci?Solid to projekt decentralizacji sieci, który ma na celu radykalną zmianę sposobu działania współczesnych aplikacji internetowych. Kieruje się on zasadą prywatności na etapie projektowania i przenoszeniu własności danych w ręce użytkowników, z dala od scentralizowanych centrów danych Big Tech.Solid wykorzystuje kilka ciekawych rozwiązań, aby wdrożyć rodzaj sieci decentralizacji, która wykracza poza obecne jej modele, takie jak BitTorrent. Wykorzystuje globalną funkcję "pojedynczego logowania", która pozwala każdemu zalogować się z dowolnego miejsca, czy też identyfikatory logowania, które pozwalają użytkownikom współdzielić swoje dane z innymi. Dodatkowo wspólne uniwersalne API ma pozwolić aplikacjom pobierać dane z dowolnego źródła w ramach całej platformy Solid.Aby lepiej zrozumieć pomysł, warto obejrzeć zapis poniższej rozmowy na temat pomysłu.Źródło: CNBC , Techspot