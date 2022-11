FREE NOW w nowych miastach. Odbierz 100 zł zniżki na cztery pierwsze przejazdy

Na polskim rynku FREE NOW funkcjonuje już od dekady, co oznacza, że zapoczątkowaliśmy rewolucję mobilności miejskiej i przyczyniliśmy się do zmodernizowania rynku taxi. Niezwykle cieszymy się, że startujemy w kolejnych lokalizacjach i oferujemy nowoczesną usługę już nie tylko w największych ośrodkach miejskich w Polsce, ale także w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, osiągając zasięg ogólnopolski. Jednocześnie rozwijamy naszą ofertę dla użytkowników w pozostałych polskich miastach, m.in. integrując wynajem hulajnóg marek Tier i Dott, a także dodając kolejne usługi. Użytkownicy w Warszawie mogą już korzystać z nowej usługi Lite Basic, z najniższą ceną na każdą kieszeń.

Z początkiem listopada aplikacja mobilności miejskiejotworzyła się na sześć nowych polskich miast - Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Tarnów, Elbląg, Koszalin i Bielsko-Białą. Oznacza to, że usługa osiągnęła ogólnopolską dostępność w 25-ciu największych polskich miastach. Dodatkowo, dla użytkowników w Warszawie testowana jest nowa usługa Lite Basic, która powstała z myślą o użytkownikach, którym zależy na najniższej cenie przejazdu.Twórcy aplikacji twierdzą, że przejazdy w wersji Lite mogą być tańsze nawet o 15%. To alternatywa m.in. dla młodzieży czy studentów, przemieszczających się poza godzinami szczytu, którym zależy na budżetowej usłudze.- skomentował Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.