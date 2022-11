Google poleca film o homoseksualistach szukającym Super Mario Bros. w wyszukiwarce

Kuriozalny błąd.

The Super Mario Bros. Movie w kinach? "Świetnie", pomyślałem. Ale że już!? No chyba już. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej Google pełny tytuł filmu lub chociaż skróconą frazę, a usługa rozwijana przez giganta z Mountain View zwróci godziny seansów w najbliższych kinach. Problem polega na tym, że animacjadopiero niedawno doczekała się pierwszego zwiastuna, a Google poleca komedię romantyczną, przeznaczoną w wielu krajach dla osób powyżej 18 roku życia ().Google wywołało niemałe zamieszanie wśród dzieci, młodzieży, ich rodziców, pracowników kin i po prostu wszystkich widzów zainteresowanych obejrzeniem animacji Super Mario Bros., która na ekranach kin pojawi się w. Jeden z algorytmów wyszukiwarki nawalił i osobom wyszukującym frazy dotyczące Super Mario Bros. (na przykład: Mario Bros film, Super Mario Bros. film), proponuje wyprawę do kina na... komedię romantyczną Bros (Kumple).

W chwili publikacji tego materiału (godz. 16:06, 7.11.2022) błąd dalej występował. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu





Super Mario Bros. nie ma w repertuarze. Niektórzy kinomaniacy nie zadają sobie trudu, aby to zweryfikować i na podstawie tylko tego, co sugeruje Google, idą do kina kupić bilety.

Bros. to nie to samo co Super Mario Bros.

Siedzę sobie na kasie w kinie. Przychodzi mama z dziećmi.



- Poproszę bilety dla córek na Mario Bros

- Yy proszę pani, mamy #BrosMovie ale tam nie ma Mario

- To co to jest?

- Komedia romantyczna z gejami



Taka sytuacja powtórzyła się dzisiaj PIĘĆ RAZY XDDD pic.twitter.com/NWElFfkgYF — Rutin (@rutinscorbin) November 5, 2022

"Duma górą! Oto komedia romantyczna o szukaniu miłości, bliskości i serdeczności w czasie gdy wokół cały świat nie chce się ani na moment zatrzymać. Bobby ponad wszystko ceni samowystarczalność i jak sam deklaruje kocha swoje życie, wolność i niezależność. Gdy na jednej z imprez wpada na Aarona, nieoczekiwanie wpada też po uszy w stan zakochania. Jednak kiedy całe życie polegasz na sobie, na myśl o związku możesz mieć spory mętlik w głowie. Czy bohaterom, którzy boją się zobowiązań, uda się zbudować trwały związek? "Bros" udowadniają, że dla miłości warto zaryzykować!"

W Google nie widać, że godziny seansów Super Mario Bros.: The Movie są efektem błędu - dopiero przechodząc na stronę kina da się zauważyć, że pozycji takiej jakPracownicy kin już teraz donoszą o rodzicach z dziećmi, którzy przychodzą do kin i pragnącą obejrzeć przygody Mario. Zamiast tego mogą co najwyżej obejrzećO czym jest tymczasem film Bros? Oddajmy głos dystrybutorowi:Oczywiście nie ma się tu czym bulwersować, choć niektórzy zaczęli już pisać o "gejowskiej propagandzie Google" (sic!). Wszelkie homofobiczne teksty są nie ma miejscu - zawsze, nie tylko w tym przypadku. Trzeba jednak przyznać, że internetowy gigant wprawił swoją pomyłką w zdziwienie niejednego polskiego rodzica.Tak wygląda pierwszy trailer Super Mario Bros.A tak wygląda zwiastun Bros.Różnica jest dość znacząca, nieprawdaż?Google zapewne naprawi swój błąd.Kiedyś tam. ;)Źródło: Twitter, mat. własny