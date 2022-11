Telefony od automatów zakazane! Sejm przegłosował poprawkę ustawy

Nareszcie.

Ustawą w telemarketerów

"Poprawka dotyczy tzw. robocalls, czyli półautomatycznych systemów do prowadzenia rozmów telefonicznych, używanych do reklamowania produktów i usług. Rozmówcy często wydaje się, że rozmawia z telemarketerem, jednak w rzeczywistości dzwoni do niego maszyna. Metoda ta bardzo często jest stosowana do wyłudzeń i oszustw. Ofiarami najczęściej są seniorzy"

"Do tej pory państwo nie było w stanie skutecznie walczyć z tą nieuczciwą praktyką. Sprawą zajmował się Urząd Komunikacji Elektronicznej, ale jak dotąd tylko dwie sprawy zakończyły się uiszczeniem kar"

Telefony od telemarketerów doprowadzają do szału każdego dnia tysiące Polaków. Klara Sobieraj fotowoltaika , oferty banków oraz operatorów telefonicznych - wszyscy mamy ich po dziurki w nosie. Połączenia te są tym bardziej irytujące, że coraz częściej wykonują je automaty. Mam w tej chwili na myśli nie tylko "roboty" odtwarzające wcześniej nagrane kwestie, obsługiwane przez żywe osoby, ale też systemy automatycznie wybierające jakiś numer i wymuszające oczekiwanie na linii na zgłoszenie się konsultanta. W Sejmie RP przegłosowano poprawkę ustawy, która ma ograniczyć liczbę uciążliwych połączeń.Niestety, złe wieści polegają na tym, że telefonów od telemarketerów najpewniej nie uda się całkowicie znieść ustawą. Podobnie jak inflacji, wysokich cen oraz ubóstwa. Niektórzy próbują, ale to z góry skazane na porażkę. Mimo to powinniśmy się ucieszyć z faktu, żepoprawkę posłanki partii Razem,do ustawyTak zwanestaną się czynem nieuczciwej konkurencji, a przy okazji zostaną po prostu zakazane. Zakaz automatycznych połączeń będzie dotyczyć nie tylko marketingu bezpośredniego, ale również niezamówionej informacji handlowej.- czytamy w komunikacie.Czwartkowa ustawa wdraża część przepisów dyrektywyi zawiera m.in. opracowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozwiązania dotyczące sprzedaży bezpośredniej.- mówi Zawisza.Za ustawą głosowało, żaden nie był przeciw, od głosu wstrzymała się jedna osoba. Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie zapewne szybko zostanie przegłosowana.Czekamy zatem na ruch Senatu oraz sprawne wprowadzenie zmian do porządku prawnego.Źródło: Razem