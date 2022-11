Starlink wprowadza limity danych. Elon Musk testuje cierpliwość użytkowników

Zmiany dotkną spory odsetek użytkowników.

Limit transmisji danych w Starlink

Rośnie liczba użytkowników Starlink

Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Dotyczy to zarówno wsparcia udzielanego przez Elona Muska broniącej się przed inwazją Rosji Ukrainie , jak i uczciwości wobec konsumentów, którzy postanowili kupić terminal i opłacać wcale nie mały abonament internetu satelitarnego Starlink. Ekscentryczny miliarder postanowił, że od teraz w Starlink obowiązywał będzie limit transmisji danych. To niemałe zaskoczenie.Elon Musk robi absolutnie wszystko, aby zmaksymalizować swoje zyski po wydaniu 44 miliardów na Twittera. Na "ćwierkającym" serwisie społecznościowym ruszyła już weryfikacja konta kosztująca 8 dolarów miesięcznie, w Ukrainie wyłączono 1300 terminali Starlink, bo "generowały straty", a teraz wściekli mogą czuć się użytkownicy internetu satelitarnego Starlink , którzy zużywają naprawdę duże ilości danych. Użytkownicy usługi w Ameryce Północnej zaczęli otrzymywać wiadomości, że transfer danych nie jest już nieograniczony.Od grudnia 2022 roku abonentom Internetu satelitarnego Starlink, którzy wykorzystują ponad 1 TB danych miesięcznie, zostaną ograniczone prędkości transferu danych w godzinach szczytu, czyli od 7 do 23. Wykorzystanie poza godzinami szczytu nie wlicza się do przydziału - to nowy sposób na nakłonienie subskrybentów do pobierania i wysyłania dużych ilości danych przede wszystkim w nocy.Opłata za przekroczenie powyższych wartości nie wydaje się wysoka i wynosi 25 centów, czyli ok. 1,20 złotych, za 1 gigabajt danych. Jeśli ktoś nie będzie jej chciał ponosić, do końca miesiąca będzie użytkownikiem bez priorytetowego dostępu.SpaceX twierdzi, że nieco mniej niż 10 procent subskrybentów Starlink wykorzystuje więcej niż 1 TB danych miesięcznie. To i tak spory odsetek. SpaceX stale rozszerza zasięg Starlink na nowe kraje i regiony świata, jednocześnie stale pozyskując nowych klientów komercyjnych. Od teraz firma może udostępniać internet satelitarny również w poruszających się pojazdach, takich jak samochody kempingowe, łodzie, jachty lub statki wycieczkowe, na co pozwala dedykowany pakiet. To właśnie ci nowi klienci zaczynają wpływać na prędkość pobierania danych, która spadła aż o 54 procent w ujęciu rok do roku w II kwartale 2022 roku, podczas gdy mediana prędkości w USA spadła do około 60 Mb/s.Starlink twierdzi, że klienci indywidualni korzystający z planów stacjonarnego Internetu mogą spodziewać się prędkości pobierania od 20 do 100 Mb/s, podczas gdy w przypadku klientów biznesowych wartości te sięgną 40-220 Mb/s.Źródło: SpaceX