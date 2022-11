WordPress: 8 rzeczy, których o nim nie wiesz

System zarządzania treściami internetowymi, który dzisiaj będziemy opisywać to WordPress. Służy on nie tylko blogerom, ale także właścicielom firm czy osobom do założenia i obsługiwania własnej strony www. Jest on bardzo popularny i najczęściej wybierany ze względu na szeroki zakres możliwości technicznych, wyjątkowej wydajności oraz całkowitego darmowego dostępu. Zobacz, czego jeszcze nie wiesz o WordPress!





Ogólne informacje o systemie WordPress



Ten system CMS wybierany jest przede wszystkim do tworzenia prostej strony WordPress i nie wymaga od użytkownika znajomości kodowania PHP, HTML czy CSS. WordPress jest darmowym oprogramowaniem opartym na licencji Open Source. Można go dowolnie konfigurować pod kątem wyglądu oraz funkcjonalności, a więc mamy możliwość łatwego sposobu na dostosowanie strony internetowej do własnych preferencji. Większość dostępnych modyfikacji strony WordPress możliwa jest dzięki użyciu ogólnodostępnych wtyczek, które są darmowe lub płatne. Odpowiednie skonfigurowanie systemu WordPress i dodanie odpowiednich rozwiązań może skutkować prowadzeniem zaawansowanej strony takie jak: sklep internetowy, portale społecznościowe i tematyczne. WordPress uważany jest za stabilny system, który będzie służył przez wiele długich lat. Oprócz tego jest on na bieżąco aktualizowany, więc jest to platforma, której można zaufać.





Tych 8 rzeczy być może nie wiesz o systemie WordPress



Poniżej znajdziesz wszystkie ciekawostki o WordPress, których pewnie nie wiedziałeś/wiedziałaś o tak popularnej platformie CMS.





Plik wp-config.php



Ustawienia w panelu administracyjnym nie jest zbyt rozbudowaną sekcją. Dlaczego? Jest to celowe działane twórców WordPress, ze względu na mało zaawansowanych użytkowników. I doskonale to rozumiemy. Co jednak w przypadku osób, które wiedzą znacznie więcej o WordPress i potrzebują złożonych ustawień swoje strony internetowej? Dla takich osób jest właśnie plik konfiguracyjny wp-config.php. Ilośc możliwości zmiany ustawień jest ogromna! Można tutaj zmienić lokalizację folderu „plugins” i folderu „wp-content”, zablokować instalacje lub aktualizacje motywów oraz wtyczek, zmienić domyślny motyw, wyłączyć automatyczną aktualizację, usunąć edytor, zwiększyć limit pamięci, zmienić prace w sieci, pominąć folder „wp-content” przy aktualizacji, zmienić przesyłanie dowolnych plików przez adminów, przenieść folder „ uploads”, zmienić częstotliwość opróżniania kosza, włączyć kosz dla mediów, zmienić częstotliwość automatycznego zapisu wersji, zmienić ilość zapisywanych wersji czy wyłączyć zapisywanie wersji stron i wpisów.





Możesz stworzyć własne szablony WordPress trybu konserwacji i błędu połączenia z bazą danych



Tryb konserwacja włącza się automatycznie w trakcie aktualizacji WordPress, motywów i wtyczek. Natomiast błąd połączenia z bazą występuję podczas podania nieprawidłowych danych logowania lub, gdy baza nie działa. W obu tych przypadkach użytkownicy odwiedzający stronę www zobaczą bardzo nieestetyczną informację o przerwie technicznej bądź błędzie połączenia z bazą. Obie te strony w WordPress można zmienić tworząc odpowiednie pliki w wp-content.





WordPress samoistnie obniża jakość generowanych miniaturek JPG



WordPress domyślnie generuje miniaturki w formacie JPEG z kompresją 90. Obrazy, więc są niższej jakości od przesłanego oryginału. Można to jednak zmienić dodając add_filter(`jpeg_quality`, create_function(``, return 100;`)); do pliku functions.php motywu bądź wtyczki.





WordPress potrafi samodzielnie poprawiać swoją nazwę





Właściciele strony WordPress, którzy używają niepoprawnej formy nazwy tego CMS’a, czyli zamiast dużej literki „P” wstawiają małą mogą być pewni, że zostanie to automatycznie poprawione. Twórcy systemu WordPress nie lubią błędnej pisowni, dlatego stworzyli funkcję capital_P_dangit, która ją automatycznie koryguję. Funkcja ta jest podpięta do filtrów takich jak the_title, the_content oraz comment_text. Jeśli, więc w tytule wpisu, treści komentarzy czy treści na stronie jest ta błędna nazwa zostanie ona poprawiona!





Kod WordPress liczony w milionach



Kod źródłowy składa się dokładnie z 691 847 linii tekstu, a według szacowania napisanie takiej ilości kodu liczone jest na jednego programistę na 185 lat. Oprócz tego cena tak wielkiego kodu źródłowego to ponad 10 milionów $.





Licencja i skrypt



Jak wiadomo skrypt WordPress jest całkowicie darmowy i można go dowolnie modyfikować. System ten jest udostępniany z licencją GNU GPL. Oznacza to, że każdy człowiek może go pobrać, dostosować do swoich potrzeb i używać. Co ciekawe skrypt ten nie jest własnością żadnej spółki. Jedyne co to znak towarowy WordPress jest zastrzeżony i jest własnością Fundacji WordPress, którą stworzył międzyinnymi Matt Mullenweg. WP nie posiada żadnego prezesa, ponieważ to projekt stricte prowadzony przez programistów-ochotników.





Wydarzenie WordCamp



Jest to jedne z największych wydarzeń związanych z WordPress na całym świecie. W Polsce edycja WordCamp odbywa się co roku, w różnych miejscowościach. Spotykają się na nim twórcy stron internetowych, programiści, twórcy wtyczek WordPress, managerowie projektów, blog WordPress czy osoby zaangażowane w projekty oparte o ten system. Znajdziesz tutaj ludzi, którzy pasjonują się internetem, posiadają ogromną wiedzę oraz doświadczenie i wszyscy razem chcą wspólnie działać nad rozwojem WordPress.





WordPress i jazz - o co chodzi?



Bardzo ciekawą kwestią jest to, że każda kolejna wydawana wersja WordPress posiada swoją własną nazwę kodową. A jest ona wybierana na cześć znanego muzyka jazzowego, ponieważ założyciel systemu WordPress - Matt Mullenweg zanim zainicjował powstanie tak popularnego systemu CMS studiował grę na saksofonie na Uniwersytecie w Houston. Od tego właśnie powstała taka tradycja, a dotychczas uhonorowano w taki sposób aż 39 muzyków. Przykładem tego może być: wersja WordPress 5.4 - Julian Edwin Adderley „Cannonball” (amerykański saksofonista altowy), wersja WordPress 5.3 - Rahsaan Roland Kirk (amerykański i niewidomy multiinstrumentalistą jazzowy), wersja WordPress 5.2 - Jako Pastorius (amerykański multiinstrumentalista oraz wirtuoz gitary basowej), wersja WordPress 5.1 - Betty Carter (amerykańska wokalista jazzowa) czy Bebo Valdes (kubański pianista oraz kompozytor. Natomiast pierwsza wersja WordPress, która została opublikowana w 2004 roku została nazwana Miles na cześć Milesa Davisa.





Kilka funkcji WordPress, które warto znać



Funkcja dbdelta() choć bardziej przeznaczona dla twórców wtyczek to jest też wykorzystywana przez mechanizm automatycznych aktualizacji. Za pomocą tej funkcji można w łatwy sposób stworzyć dodatkowe tabele w bazie danych oraz modyfikować ich strukturę na przykład poprzez dodanie nowych kolumn. Zrobić to można przekazując do funkcji zapytanie „CREATE TABLE” tworząc tabelę i cała reszta zrobi się sama. Oprócz tego Filesystem API umożliwia nam kopiować, usuwać, przenosić, kompresować, dekompresować, pliki lub katalogi, a także odczytywać rozmiary plików/katalogów bądź generować listę plików, które znajdują się w strukturze katalogów. Jeśli, więc chcesz coś robić z plikami/katalogami warto przeszukać dokumentację, bo potrzebna funkcja napewno się tam znajduje. Funkcja has_shortcode() powinna być znana i wykorzystywana przez wszystkich autorów motywów WordPress. Z jej pomocą można sprawdzić czy dany tekst zawiera konkretny shortcode. Świetnie ta funkcja nadaje się do na przykład ładowania skryptów JavaScript na podstronach, które rzeczywiście są potrzebne.





