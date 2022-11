Amerykański pilot namalował wymowne pozdrowienia dla Rosjan. Reakcja USAF

Incydent u wybrzeży Cypru.

Amerykański pilot przekazał Rosjanom pozdrowienia

Reakcja U.S. Air Force

"operowała pomiędzy wieloma różnymi torami lotu we wschodniej części Morza Śródziemnego, w trakcie swojej"

"Chociaż lot zdaje się tworzyć wulgarny kształt, piloci nie zamierzali go rysować"

Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę 24 lutego bieżącego roku. Od początku konfliktu walki trwają nie tylko na szczeblu wojskowym, ale także ekonomicznym. Kraje zachodu nałożyły na Federację Rosyjską dotkliwe sankcje, w wyniku których z kraju rządzonego autorytarnie przez Władimira Putina wycofały się czołowe firmy, takie jak Apple Intel oraz NVIDIA . Od początku wojny swoje wsparcie dla uchodźców z Ukrainy okazują Polacy i obywatele innych państw, oferując imigrantom dach nad głową, pracę i pomoc materialną. Cyklicznie mają miejsce także inne drobne gesty wsparcia, zasługujące na wzmiankę. Takim jest z pewnością wyczyn jednego z amerykańskich pilotów.W marcu tego roku pewien pilot napisał samolotem na niebie , co myśli o Władimirze Putinie. Teraz w jego ślady poszedł amerykański pilot maszyny, przelatujący w pobliżu rosyjskiej bazy wojskowej w Syrii. Jego popis ujawnił zapis trasy lotu, widoczny w ogólnodostępnym serwisieAmerykański Boeing KC-135R Stratotanker to nietypowa maszyna służąca w armii amerykańskiej w niezliczonej liczbie wariantów już od 1956 rok. Na jego załogę składa się dwóch pilotów i operator przewodu, umożliwiającego sojuszniczym statkom powietrznym tankowanie w locie. Z jego "usług" nad Polską korzystały w marcu 2022 roku między innymi myśliwce F-35.Amerykański pilot przelatujący pomiędzy wschodnim wyprzeżem Cypru i rosyjską bazą wojskową w mieściew Syrii wykreślił na niebie. Do tej pory nie wiadomo, czy KC-135R Stratotanker wzbił się w przestworza z bazy lotniczej na Krecie po to, aby uzupełnić paliwo w samolotach NATO krążących nad Morzem Śródziemnym, czy może tylko po to, aby przekazać rejestrującym jego lot rosyjskim wojskowym specyficzne pozdrowienia.Siły Powietrzne USA przekazały, że pilot latającej cysterny KC-135 nie zamierzał narysować penisa przed rosyjską bazą marynarki wojennej w Tartus w Syrii. Maszyna, która wystartowała z międzynarodowego lotniska w Chanii po prostu- powiedział rzecznik USAF, kpt. Ryan Goss.- dodał.Czyli przypadek.Przypominam, że to nie pierwszy falliczny popis pilotów USAF. Amerykańscy wojskowi w 2018 roku zostali ukarani za narysowanie penisa z jądrami podczas lotu szkoleniowego nad Morzem Słonym.Źródło: Flightradar24