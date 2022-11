Wizz Air naciągnął mnie na 200 złotych. Internauci skarżą się, przewoźnik milczy

Nie jestem odosobniony w tej sytuacji.

Wizz Air zna ten problem doskonale od co najmniej 4 lat

"Systemowa opłata dodatkowa w wysokości 10 EUR jest dodawana do wszystkich rezerwacji dokonanych przez platformy rezerwacji online dla biletów Wizz Air. Odnotowaliśmy kilka rezerwacji, które zostały fałszywie obciążone tą dodatkową opłatą systemową. Takie błędnie dodane opłaty zostaną zwrócone pasażerom. Wizz Air szczerze przeprasza za niedogodności z tym związane. Sugerujemy rezerwację biletów bezpośrednio na wizzair.com."

Reklamacja w Wizz Air? Wolne żarty

"Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpatrzyć Twoje zapytanie. Na pewno otrzymasz od nas odpowiedź w ciągu 30 dni"

Wizz Air chce pieniędzy, a nie rozwiązania usterek na archaicznej stronie

Po co rozwiązywać usterki, skoro zapewniają dopływ gotówki?



Zaznaczasz "nie jestem robotem" i okienko znika - zapewne uważasz, że weryfikacja przebiegła poprawnie? Nie na Wizzair.com. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPoczułem, że skoczyło mi ciśnienie.Dodam, że wyłączyłem bloker reklam i ponowiłem procedurę rezerwacyjną, aby sprawdzić, na czym polega usterka. Tym razem okienko o "podejrzanej aktywności" ujrzałem już przy pierwszej próbie rezerwacji, a zaznaczenie okienka potwierdzającego to, że "nie jestem robotem" i tak skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 200 złotych. Oznacza to, żePodkreślam, aby to dobrze wybrzmiało: nie kliknąłem żadnej dodatkowej opcji, która mogłaby spowodować naliczenie opłaty. Potwierdza to z resztą kwota 1259 złotych naliczona przy pierwszej płatności. Pomiędzy próbą sfinalizowania pierwszej płatności a dokonaniem drugiej nie zmieniłem niczego. Potwierdziłem tylko, że nie jestem robotem za co.... Nie wybrałem miejsc, ani żadnej dodatkowej opcji.Znajomy programista lubi określać takie "bugi" (wygląda na to, że w tym przypadku to nie bug, a funkcja) angielskim terminem "predatory practices", który w języku polskim określiłbym mianem "drapieżnych praktyk". Sprzedawca liczy na błąd kupującego, wynikający z faktu, iżę, że jeśli postąpi zgodnie z instrukcjami, system nie zareaguje zgodnie z tym, co sugeruje komunikat. Ja nie spodziewałem się, że skoro zaznaczę kratkę, iż nie jestem robotem, a okienko zniknie, kwota zostanie podniesiona.Jak się okazuje problem opisał już serwis fly4free w reakcji na wiadomość czytelnika jeszcze w 2018 roku! Przedstawiciel Wizz Air napisał wtedy:W sieci widnieje cała masa komentarzy dotyczących błędu. Reklamacje są często odrzucane, często nie są rozpatrywane w terminie. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Fly4FreeJak się okazało,. Wizz Air nigdzie jednak nie apeluje o to, aby nie korzystać z blokerów reklam, gdyż może to skutkować naliczeniem opłat. Z resztą, korzystanie z blokerów reklam nie powinno wiązać się z tego rodzaju "karami finansowymi".Od czterech lat błąd nie został naprawiony, a internauci nie zawsze otrzymują zwrot pieniędzy. Często ich reklamacje zostają odrzucone. Wystarczy poczytać komentarze w sieci.i skontaktowałem się jednocześnie z biurem prasowym Wizz Air w Polsce, zadając garść pytań, na podstawie których chciałem m.in. stworzyć poradnik pomagający internautom uniknięcia problemów.Kto kiedykolwiek składał reklamację w Wizz Air, ten w cyrku się nie śmieje. Mamy 2022 rok, a jeden z większych tanich przewoźników działa jak zwyczajny "Januszex".- głosi komunikat.Na pewno. Na bank. 100% legit no scam. #prawdziweinfo i jeszcze #truestory.i nikt na reklamację nie odpowiedział.I wiecie co? Tego właśnie się spodziewałem. Fanpage Wizzair na Facebooku jest dosłownie zasypany skargami konsumentów, którzy na swoje roszczenia nie dostali odpowiedzi od roku. Moje 200 złotych to mały pikuś przy kwotach idących w setki euro, które przewoźnik zalega innym konsumentom.Reklamacja w Wizz Air to kpina z konsumentów. UOKiK powinien się temu przyjrzeć. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuStrona internetowa Wizz Air działa fatalnie. Jeżeli z niej kiedyś korzystaliście, zapewne podzielicie moją opinię. Wizz Air gorąco zachęca do korzystania z apki Wizz Air, aby uniknąć problemów takich jak mój. Ja nie chcę instalować aplikacji Wizz Air, bo nie widzę takiej potrzeby. Skoro istnieje serwis przeglądarkowy, powinien działać jak należy. I właśnie w tej sprawie skontaktowałem się zw Polsce.19 października 2022 roku wysłałem wiadomość, w której poinformowałem o swoim problemie, jednocześnie chcąc ustalić jego przyczynę. Poinformowałem, że chciałbym stworzyć artykuł, w którym poinformowałbym polskich internautów o tym, jak uniknąć nieprzyjemności. Być może wystarczy wyłączyć uBlocka? Być może Wizz Air nie dostał szczegółowego feedbacku i mój pomógłby naprawić stronę i pomóc tysiącom (?) konsumentów uniknąć przepadku ich pieniędzy i frustracji związanych z reklamacjami?Zadałem te oto pytania:Czy stanowisko firmy z 2018 roku jest aktualne? Jak definiujecie Państwo w tym kontekście "błędnie dodane opłaty"?Dlaczego w przypadku mojej rezerwacji pierwsza płatność została odrzucona? Czy mogło to być spowodowane faktem otwarcia strony Wizzair.com w dwóch kartach przeglądarki na raz? A może korzystania z blokera reklam?Czy w moim przypadku doliczenie opłaty "ekstra" wynikało z faktu korzystania przeze mnie z blokera reklam? Zostałem najpewniej potraktowany jak "robot", mimo zaznaczenia okienka poświadczającego to, że nie jestem "robotem".Czy osoby dokonujące rezerwacji na Wizzair.com powinny wyłączać blokery reklam, aby uniknąć takich problemów? Mniej więcej połowa Polaków korzysta z tego rodzaju rozszerzeń, warto zatem uczulić na to konsumentów. :)Jeżeli moje przypuszczenia dotyczące konfliktu blokerów reklam z witryną Wizzair.com są błędne, z czego wynika błąd po stronie systemu naliczania opłat Wizzaira od strony technicznej i jak polscy internauci mogą go uniknąć?Jak uniknąć naliczenia opłaty systemowej przy rezerwacji, korzystając z systemu rezerwacji Wizzaira? Z tego co widzę rozwiązaniem jest dokonywanie rezerwacji przez aplikację mobilną, gdzie takowy problem nie występuje. Czy macie Państwo inną poradę dla użytkowników przeglądarek internetowych?Czy przypadki takie jak mój w ramach procedury reklamacyjnej rozpatrywane są jako "błędne obciążenie opłatą systemową" i osoby ubiegające się o zwrot pieniędzy go otrzymają?Na powyższe pytania odpowiedzi nie dostałem, a biuro prasowe Wizz Air nie uznało za stosowne nawet odpowiedzieć na moją wiadomość. Na tej podstawie łatwo wysunąć pewne wnioski.Gdyby Wizz Air zależało na klientach i ich satysfakcji, błąd zostałby usunięty kilka lat temu. Informacje o nim sięgają co najmniej 2018 roku. Gdyby Wizz Air zależało na poprawie poprawie obecnego stanu rzeczy, otrzymałbym odpowiedź z biura prasowego i wspólnymi siłami znaleźlibyśmy rozwiązanie problemu, który dotyczy ewidentnie nie tylko mojej osoby - ja napisałbym krótki poradnik dotyczący blokerów reklam na ich witrynie, a Wizz Air wyeliminował bug po swojej stronie.I możecie pomyśleć, że zasięgami chce odzyskać swoje 200 złotych. Nie, swoje 200 złotych chcę odzyskać poprzez standardową procedurę reklamacyjną. Swoje problemy, takie jak wcześniej te z Orange , opisuję dlatego, żeby inni konsumenci nie musieli przechodzić przez to samo co ja. Bardzo często firmy lekceważą problemy do momentu nagłośnienia sprawy. Problemy zwykłych konsumentów są po prostu lekceważone, a maile dziennikarzy "wpadają do folderów SPAM" lub "nie docierają".Przypuszczam, że w podobny sposób wiele osób straciło swoje pieniądze. Rezerwujący pokaźną liczbę drogich biletów mogli nawet nie zauważyć dodatkowych opłat. Ja przeżyję bez 200 złotych w portfelu, natomiast tematu nie odpuszczę, bo uważam, że odpuszczanie w takiej sytuacji jest dodatkową motywacją dla korporacji do obniżania standardu obsługi konsumentów., z których skargi te wynikają. Jak widać skarg jest dużo, skoro firma nie jest w stanie odpowiadać na nie w ustalonym przez siebie terminie 30 dni. Wizz Air nie jest "państwem w państwie" i musi przestrzegać pewnych standardów.Skoro sprawą nie interesuje się Wizz Air, zainteresuje nią UOKiK. Mam nadzieję, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta sprawdzi, czy strona internetowa Wizz Air działa poprawnie i czy system internetowych rezerwacji nie działa tak, że może prowadzać konsumentów w błąd.Niezależnie od tego czy to bug, czy feature, mój przypadek nie jest odosobniony, a serwis linii lotniczej przewożącej takie liczby pasażerów, nie może działać w ten sposób.Jeżeli znaleźliście się w podobnej sytuacji, dajcie znać w komentarzach. Pokażcie, czy na przestrzeni ostatnich miesięcy takich przypadków było więcej.Źródło: mat. własny, Fly4Free