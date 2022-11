To wideo pokazuje z jak ogromną prędkością porusza się ISS

Ciekawostka o ISS.

Prędkość ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna - rozmiar

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna w wyobrażeniu wielu internautów to jakiś tam obiekt na ziemskiej orbicie, w którym przebywają astronauci. Składająca się z 16 głównych modułów kosmiczna struktura mieści może maksymalnie tylko siedmioro członków załogi, ale jej rozmiar i prędkość, z jaką się porusza, niejednego wprawią w osłupienie. W sieci ukazał się ciekawy materiał wideo obrazujący to, jak wyglądałby niski przelot ISS nad ziemią zarówno z perspektywy osób na ulicy, jak i samych astronautów.Jeśli kiedykolwiek pobrałeś aplikację ISS Tracker i obserwowałeś, jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przelatuje na rzeczywistej wysokości, naprawdę niesamowitym jest to, jak szybko pojawia się i znika z nieboskłonu. Bezpośredni przelot nad głową obserwatora na orbicie ziemskiej trwa zaledwie kilka minut od pojawienia się do zniknięcia.Na kanale Airplane Mode w serwisie YouTube umieszczono interesujące nagranie, pozwalające lepiej wyobrazić sobie prędkość, z jaką Międzynarodowa Stacja Kosmiczna okrąża Ziemię. ISS przemieszcza się po ziemskiej orbicie z prędkością 27600 km/h, co odpowiada 7,66 kilometra na sekundę, dzięki czemu okrążą Ziemię w ciągu ok. 91 minut. Oto, jak prezentowałby się jej przelot z perspektywy obserwatora, gdyby stacja przelatywała zaledwie 3 kilometry nad jego głową.Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma wymiarybaterii słonecznych (zapewniających 75-90 kW energii) i. Kubatura pomieszczeń hermetyzowanych wynosi 1005 metrów sześciennych, przy czym objętość nadająca się do zamieszkania to 388 metrów sześciennych. Konstrukcja ma masę 419 725 kilogramów.Do 5 listopada 2022 roku Międzynarodowa Stacja Kosmiczna okrążyła Ziemię około 138110 razy. W ciągu ziemskiej doby pokonuje ekwiwalent odległości na Księżyc i z powrotem.Źródło: YouTube, NASA