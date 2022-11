Facebook ma Twój numer telefonu i e-mail nawet, jeśli nie masz tam konta

Zobacz, jak je usunąć.



Meta dzięki istnieniu Facebooka i innych platform społecznościowych przetwarza dane miliardów internautów z całego świata. Jeżeli korzystasz z serwisu Facebook i wydaje Ci się, że skoro nie podawałeś niektórych danych w obrębie usługi należącej do Marka Zuckerberga, to Meta nimi nie dysponuje, jesteś w błędzie. Facebook ma Twój numer telefonu i adres e-mail nawet jeśli nigdy ich nie przekazywałeś.



Meta gromadzi absurdalne ilości danych

Meta, firma będąca właścicielem Facebooka, bez jakiegokolwiek rozgłosu wprowadziła nową usługę, która pozwala internautom sprawdzać, czy firma przechowuje ich dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail. Ponadto, umożliwia ich usuwanie i blokowanie. Nie wiedzieliście? Narzędzie udostępniono jeszcze w maju 2022 roku i Meta w żaden sposób tego nie komunikowała. Nic dziwnego, skoro informacja w dzisiejszych czasach jest cennym towarem.



Narzędzie do usuwania danych z Facebooka zostało skrzętnie ukryte i jest dostępne wyłącznie z poziomu "Jeżeli masz pytania dotyczące Twoich praw, kliknij tutaj." .



Źródło: mat. własny



Firma Meta podaje, że nawet jeśli nie zarejestrowałeś się w serwisach takich jak Facebook, Messenger lub Instagram, nadal może posiadać Twoje dane kontaktowe.



No dobra, ale...



Skąd Facebook ma numery telefonów i maile osób, które ich nie podawały?



To proste. Chodzi o powiązania w sieciach znajomych. Przez wiele lat firma prosiła użytkowników rejestrujących się w dowolnej ze swoich aplikacji o udostępnianie kontaktów telefonicznych, mając na celu pomoc w znalezieniu znajomych. Efekt uboczny stanowi fakt, iż Meta, której połączone aplikacje mogą pochwalić się prawie 3 miliardami dziennych użytkowników, zgromadziła nieznaną, ale prawdopodobnie ogromną liczbę osobistych danych kontaktowych dla osób, które nigdy nie założyły konta ani nie zdecydowały się udostępniać informacji na swój temat.



Aby usunąć swoje dane, podaj swoje dane

Narzędzie do usuwania danych Meta działa bardzo łatwo. Musisz wpisać swój numer telefonu, aby sprawdzić, czy Meta ma go w bazie. Podobnie wygląda sytuacja z adresem e-mail.