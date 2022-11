Nowe ceny i zasady Allegro Smart! Zobacz, co się zmieni

Zmiany na gorsze.

Wszystko co dobre kiedyś się kończy. W tym przypadku kończy się era naprawdę tanich zakupów przy wykorzystaniu popularnego programu. Inflacja w Polsce rośnie, rosną też koszty życia w związku ze wzrostem cen paliw i energii, a co za tym idzie podwyższane są ceny w zasadzie wszystkich dóbr. Podwyżki nie ominą też lubianego Allegro Smart!, który to nie tylko zdrożeje, ale również wprowadzi mniej korzystne dla konsumentów reguły korzystania.Ceny Allegro Smart! zostaną podwyższone. Nowe zasady programu będą obowiązywać dla subskrypcji przedłużonych na kolejny okres lub kupionych po tej dacie.Cena rocznej subskrypcji Allegro Smart!, czyli aż o 20 procent. Cena miesięcznego pakietu w wysokości 10,99 złotych pozostaje bez zmian. Jednocześnie wzrosną minimalne kwoty zakupów od jednego sprzedającego, które gwarantują bezpłatną dostawę:W mojej ocenie to istotne zmiany, które mogą doprowadzić przy okazji do wzrostu cen wielu produktów. Wiecie zapewne doskonale, że wielu sprzedawców zawyżało ceny towarów po to, aby łapały się w darmową dostawę.Nowe ceny i zasady Allegro Smart! będą obowiązywać dla subskrypcji miesięcznych lub rocznych, przedłużonych lub wykupionych od 21 listopada 2022, od godziny 9:00. Jeżeli możesz przedłużyć lub wykupić sobie Allegro Smart! przed tym terminem,, a będziesz dłużej korzystać z programu na dotychczasowych zasadach.- informuje Allegro. Jednym słowem: możesz użytkować Allegro Smart! w oparciu o stare zasady aż do 21 listopada 2023 roku, o ile tylko w porę kupisz lub przedłużysz pakiet.