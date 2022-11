Kabosu, pieseł z memów i symbol Dogecoina, skończyła właśnie 17 lat

Sto lat!

Pies z memów świętuje 17. urodziny

"Dziś są 17. urodziny Kabosu"

Zdjęcie urodzonego 1 listopada 2005 roku Kabosu w chwili publikacji artykułu miało ponad 366,5 tysiąca polubień, ponad 55 tysięcy udostępnień i całą masę komentarzy życzących zwierzakowi jak najdłuższego życia w zdrowiu.

Widzieli go chyba wszyscy internauci, jednak niewielu wie nawet, jak nazywa się w rzeczywistości. Poprawiający humor milionom użytkowników sieci pies z memów, symbol Dogecoina, znany także jako pieseł (ang. doge), to tak naprawdę. Najpopularniejsza na świecie suczka rasy1 listopada tego roku obchodziła swoje 17. urodziny.Kabosu, popularny w Internecie pies rasy Shiba Inu, który pojawiał się na przestrzeni lat w setkach tysięcy memów, skończył właśnie 17 lat. W środę właścicielka psa świętowała jego urodziny, zamieszczając na Twitterze zdjęcie pupila leżącego na dywanie.– głosi podpis pod tweetem.Kabosu jest rodowodową suczką, która w wieku szczenięcym została wysłana do schroniska dla zwierząt, gdy zamknięto hodowlę, w której się znajdowała.przez japońską nauczycielkę przedszkolnąi nazwana na cześć owoca cytrusowego kabosu, ponieważ Sato stwierdziła, że piesek ma pyszczek okrągły niczym rzeczony owoc.Kabosu szturmem podbiła serca internautów, gdy jej zdjęcie, na którym prezentuje zawadiackie i zarazem pełne sceptycyzmu spojrzenie, zostało wykorzystane jako mem w 2010 roku.