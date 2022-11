RPO wystąpił w sprawie Kononowicza do KRRiT, UODO i prokuratury

W jego ocenie to nie Kononowicz jest patostreamerem.

Wygląda na to, że internetowa kariera Krzysztofa Konowicza, Wojciecha "Majora" Suchodolskiego i innych osobliwości słynnego uniwersum Szkolnej 17 może po wielu latach wkrótce mocno przygasnąć. Wszystko za sprawą kumulacji zdarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Najpierw wydarzeniami na kanalezainteresowała się Elżbieta Jaworowicz, prowadząca kultowy program. Po nagłośnieniu tematu w ogólnopolskich mediach tradycyjnych do akcji przystąpił terazNa to, aby opisać sylwetkę Krzysztofa Kononowicza potrzeba naprawdę długiego artykułu albo nawet dość obszernej książki. Były kandydat na prezydenta Białegostoku, o którym po raz pierwszy głośno zrobiło się dzięki emisji nagrania przezw 2006 roku, w telegraficznym skrócie jest człowiekiem... intrygującym.Przez minione 16 lat internauci obserwują jego stopniowy upadek. Od postaci specyficznej, wydawać by się mogło dobrodusznej, do wyrachowanego gbura, łasego na każdą złotówkę, który niemal zamęczył na śmierć swojego psa Nero i poniżał kobietę sprzątającą jego dom.Niektórzy winy za taki obrót spraw dopatrują się nie w samym Kononowiczu, co w "pomagających" mu egzystować i zamieszczać treści w sieci "redaktorach". W tej kwestii interwencję podjął właśnieMarcin Wiącek wystąpił w tej kwestii do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu podjął sprawę wykorzystywania znanej osoby przez tzw. patostreamerów. Co ciekawe,, a osobę (czy raczej "osoby") prowadzącą kanał.- czytamy.- brnie dalej w wyjaśnienia RPO.

Problem z jednoznaczną oceną Kononowicza

Krzysztof Kononowicz z czasów kandydowania na prezydenta Białegostoku. | Źródło: zrzut ekranu z YouTubeRPO twierdzi, że osoba, której nagrania dotyczą... nie jest świadoma sytuacji, w jakiej się znajduje. Co więcej, Maciej Wiącek stwierdził, że Kononowicz jest osobą o. Nie przytoczono na to jednak żadnych dowodów w postaci opinii biegłych.Wiącek zwrócił się jednocześnie do prezesa UODO Jana Nowaka o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych odnośnie do przetwarzania danych dotyczących osoby, o której mowa. Stwierdził on, żeświadomie i swobodnie powziąć woli do udzielenia zgody w zakresie przetwarzania jego danych osobowych i upubliczniania wizerunku.W ocenie RPO audycja TVP "Sprawa dla reportera" mogła z kolei naruszać art. 18 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Zgodnie z tym przepisem audycje i przekazy nie mogą propagować m. in. postaw i poglądów sprzecznych z prawem, moralnością i dobrem społecznym.Postać Kononowicza najlepiej znają osoby, które od lat śledzą regularnie treści emitowane z jego udziałem. Osoby "z zewnątrz" postrzegają go jako ofiarę, podczas gdy wielu widzów jest w pełni świadomych tego, że Kononowicz nie cierpi i działa świadomie. Jest wulgarny, nieuprzejmy, cyniczny, niewdzięczny i nie ma absolutnie żadnego poszanowania dla otaczających go osób. Stał się taki przez... swoją sławę. Każdy, kto ogląda jego działalność od lat nie ma chyba co do tego żadnych wątpliwości. Przypominam, że mężczyzna ten został uznany przezza poczytalnego w 2016 roku i do tej pory nikt w tym temacie nie orzekł inaczej.To, że Rzecznik Praw Obywatelskich "podjął z urzędu sprawę osoby wykorzystywanej i poniżanej w jej domu przez patostreamerów" brzmi kuriozalnie, gdyż to właśniei osobą najczęściej poniżającą całe swoje otoczenie - od mieszkających z nim osób, przez pracowników opieki socjalnej, po osoby napotykane po prostu na swojej drodze. Aby to zrozumieć wystarczy... oglądać filmy publikowane na kanale Mleczny Człowiek oraz innych. Uważnie, nie wybiórczo.Krzysztof Kononowicz w programie "Sprawa dla reportera". | Źródło: zrzut ekranu z YouTubeOsoby nazywane "wykorzystującymi i poniżającymi" Kononowicza są, podobnie jak widzowie Szkolnej 17,. Oczywiście, podobnie jak widzowie jego aktywności są też źródłem problemu.Być może Kononowicz jest nieszczęśliwym potworem, ale nie jestem przekonany, czy nieszczęśliwym akurat z powodu swojej internetowej i sławy i potrafiącym jeszcze żyć, jak jeszcze dwie dekady temu. Patostreamerka jest dla Kononowicza źródłem stałych dochodów, od wielu lat, a dary od widzów rozrzucone w nieładzie w jego domu i poza nim pokazują, że bohater tej historii nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jego sytuacja wynika raczej ze stylu bycia i życia, jaki obrał jakiś czas temu.PS Sam Kononowicz sam na każdym kroku podkreśla, że ofiarą nie jest. Tylko osoby nieobeznane z tematem Szkolnej 17 - niektórzy obecni w "Sprawie dla reportera", niektórzy dziennikarze, którzy sądząc po ich publikacjach białostockie awantury widzieli na co najwyżej kilkunastu nagraniach i jak widać RPO - próbują przekonać opinię publiczną, a nawet jego samego, że jest zupełnie inaczej.Źródło: RPO