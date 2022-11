Awansował do finału NASCAR stosując trik z gry komputerowej. Mamy nagranie

Co tam się wydarzyło?!

Ross Chastain zastosował trik z gry EA

WHAT JUST HAPPENED?



Ross Chastain SENDS IT to advance to the Championship 4.



Woooooow. pic.twitter.com/CUEDxYyQ9P — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) October 30, 2022

Czy doświadczenia nabyte w komputerowych grach wyścigowych mogą przydać się do czegoś w prawdziwym życiu? Okazuje się, że tak i wcale nie mam tutaj na myśli sytuacji związanych z intensywnymi treningami na symulatorach pokroju Assetto Corsa, Project Cars, iRacing, rFactor i innych. Fanów NASCAR obserwujących ostatni wyścig przed mistrzostwami NASCAR Cup Series Championship Four w Phoenix w osłupienie wprawiło to, co na torze zrobił. Jak się okazuje, wykorzystał popularny trik znanym miłośnikom samochodowych zręcznościówek.Publiczność zgromadzona na torze NASCAR wuświadczyła jedynej w swoim rodzaju sytuacji. Tuż przed rozpoczęciem ostatniego okrążenia Ross Chastain zajmował odległą, dziesiątą pozycję, nie dającą mu kwalifikacji do misrzowskiej czwórki. Zdesperowany kierowca postanowił podjąć manewr znany z wyścigowych gier zręcznościowych.Ross Chastain przytulił samochód do zewnętrznej bandy owalnego toru,i wystrzelił do przodu stawki. Nie tylko awansował dzięki temu o pięć pozycji, ale ustanowił przy okazji rekord najszybszego okrążenia toru w trakcie wyścigu NASCAR Cup. Chastain finiszował na piątym miejscu, jednakże dyskwalifikacja jednego z poprzedzających go kierowców pozwoliła mu uzyskać czwartą, ostatnią premiowaną awansem lokatę.Inni kierowcy protestowali przeciwko niebezpiecznemu w ich opinii manewrowi, jednakże sędziowie uznali go za legalny. Być może zostanie on zdelegalizowany w przyszłości. Niejeden kierowca zechce zaryzykować poważnym uszkodzeniem samochodu, aby wygrać rywalizację lub po prostu uzyskać korzystny rezultat.Ross Chastain przyznał później, że trik stosował w grze komputerowej, którą ogrywał lata temu na konsoli. Trzeba jednocześnie napomknąć, że sztuczka znana jest z czasów, a być może nawet odleglejszych.Źródło: Twitter