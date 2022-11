Kultowy portal zezwala na nagość i obrażanie innych użytkowników

Nagość stała się dozwolona na Tumblr

Interfejs internetowej wersji portalu Tumblr / Źródło: wł.

Tumblr jest domem dla sztuki i artystów. Przyjmujemy więc twórców, którzy publikują dojrzałe treści. Choć tego typu posty - w tym teksty, obrazy i filmy zawierające nagość, obraźliwy język lub tematykę seksualną - są dozwolone na Tumblr, to wiemy też, że nie są przyjemne dla wszystkich. Dlatego Twoim obowiązkiem jest odpowiednie oznaczenie takich treści. Użytkownicy mogą ponadto dostosować swoje kanały do własnych potrzeb - stosując więc Etykiety Społecznościowe, osoby publikujące i reblogujące mogą pomóc swoim odbiorcom uniknąć tego, na co nie chcieliby natrafić w swoich tablicach.

Tumblr doczekał się dosyć istotnej aktualizacji swoich wytycznych dla społeczności. Kultowa platforma mikroblogowa podarowała użytkownikom niemalże pełną swobodę w zakresie publikacji treści zawierających nagość. Znalazło się także miejsce dla obraźliwego języka, którym od teraz można wzbogacać filmy/zdjęcia bez jakichkolwiek konsekwencji. Przyjrzyjmy się zmianom nieco bliżej.Mało który znany serwis społecznościowy zezwala na postowanie zawartości określanej powszechnie jako "nudity". Do głowy przychodzi mi chociażby Reddit - tam faktycznie można znaleźć wątki pełne tego typu wpisów. No i oczywiście warto wspomnieć o TikToku , który ostatnio przeżywa dosyć trudny okres związany z niezbyt dobrym działaniem algorytmu. Teraz do tego grona dołączyła kolejna usługa, lecz na jeszcze bardziej liberalnych zasadach. Tumblr zakazał treści dla dorosłych w 2018 roku, kiedy to należał do korporacji Verizon. Potem platforma przeszła w ręce Automattic i tak naprawdę od początku zaczęły toczyć się dyskusje odnośnie do złagodzenia panujących zasad., bowiem praktycznie cała infrastruktura internetowa patrzy nieprzychylnie na kwestie seksualne. Wprowadzenie przypisu "publikujcie co chcecie" wiązałoby się z wykluczeniem serwisu z mainstreamu i dostępności dla wszystkich użytkowników.Dlatego też postanowiono dojść do pewnej nieprzekraczalnej granicy. Mowa tu o. Pornografia wciąż jest więc na Tumblr zakazana - znalezienie np. kobiecych piersi nie będzie już jednak żadnym problemem. Powodem wprowadzenia zmian jest chęć podarowania internatom większej swobody w zakresie wyrażania siebie.Jak możemy wyczytać w specjalnym oświadczeniu:Warto nadmienić, że. Wyjątkiem są tu "historycznie znacząca sztuka, którą można znaleźć w głównym nurcie" - wtedy też takie posty nie zostaną zdjęte. Mówimy więc o naprawdę hojnym podarunku dla osób preferujących tego typu wolność na platformach społecznościowych.Zapewne w przeciągu kilku najbliższych dni/tygodni Tumblr zostanie zalany treściami zawierającymi nagość i naprawdę trudno przewidzieć, co zostanie tam opublikowane. Miejmy nadzieję, że moderatorzy poradzą sobie z ogarnięciem opisanych wyżej zmian w regulaminie.Źródło: Tumblr