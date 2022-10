Nowe stawki w T-Mobile. Operator podnosi ceny

Kolejny operator po Orange podnosi ceny.

Nowy cennik T-Mobile

Połączenia krajowe - 49 groszy (wcześniej: 40 groszy)

- 49 groszy (wcześniej: 40 groszy) SMS-y - 30 groszy (wcześniej: 25 groszy)

- 30 groszy (wcześniej: 25 groszy) MMS-y - 49 groszy (wcześniej: 40 groszy)

- 49 groszy (wcześniej: 40 groszy) Transmisja danych - 30 groszy za 1 MB (wcześniej: 25 groszy za 1 MB)

Życie w Polsce staje się coraz droższe, ale w parze ze wzrostem cen wszystkiego nie idzie równie szybki wzrost wynagrodzeń. Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że inflacja w Polsce w październiku 2022 roku wynosiła aż 17,9 procent rok do roku. To najwyższy wynik od 26 lat. Oprócz tych smutnych informacji mamy do przekazania kolejne, dotyczące osób korzystających z usług T-Mobile. Magentowy operator opublikował nowe cenniki dla ofert na kartę oraz taryf Frii oraz GO!Nowy cennik usług T-Mobile będzie obowiązywał od 1 grudnia 2022 roku. Złe wieści są tym gorsze, że opłaty rosną nawet o około 20 procent.Nowe stawki w taryfie Frii:Nowe stawki w taryfie GO!Proporcjonalnie do opłat krajowych rosną stawki za usługi roamingowe w strefie 1A, obejmującej Unię Europejską oraz państwa nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Kwestią czasu pozostaje "normalizacja" cenników przez pozostałych operatorów z wielkiej czwórki. Wcześniej ceny we wszystkich taryfach na kartę podniosło Orange. Pomarańczowy operator ponadto zapowiedział podnoszenie cen w trakcie trwania umów w 2023 roku, na co pozwala klauzula inflacyjna Źródło: T-Mobile via Telepolis.pl