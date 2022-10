Twitter będzie pobierał opłatę za weryfikację konta? To możliwe

Kolejny świetny pomysł Elona.



Elon Musk nie przebiera w środkach i nie ma zamiaru czekać - miliarder zaczyna wprowadzać kolejne zmiany, które w najbliższych tygodniach dotkną Twittera. Tym razem rozchodzi się o zweryfikowane konta z niebieskim “znacznikiem”.



Okazuje się, że za taką plakietkę trzeba będzie zapłacić. I to niemało.



Płacenie za weryfikację konta sposobem na zwiększenie przychodów?



Elon dał swoim pracownikom pierwsze ultimatum. Albo wprowadzą oni nową funkcjonalność maksymalnie do 7 listopada albo… zostaną zwolnieni. Cała sprawa rozbija się o weryfikację konta i chęć zmniejszenia ilości botów na Twitterze. Musk chce zamienić dotychczasową subskrypcję Twitter Blue (w cenie 4,99 dolara miesięcznie) na droższy model, który dodatkowo będzie weryfikował użytkowników dając im dostęp do specjalnego oznaczenia obok nicku na Twitterze.