To koniec Filetracker. Zmierzch ery serwisów z torrentami?

Stało się.

To koniec Filetracker

"Drodzy Użytkownicy,

Nadszedł ten moment że coś się kończy coś zaczyna.

Przez wiele lat prowadzenia serwisu staraliśmy się, by strona działała prężnie i bezproblemowo.

Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez ten czas."

"Niestety zmiany na gorsze w polskim prawie praktycznie uniemożliwiają dalsze prowadzenie serwisu w obecnej formie w tym kraju.

Dotyczy to niestety wszystkich polskich stron torrentowych, nie tylko nas.

Po konsultacji z prawnikami, okazało się iż prowadzenie strony torrentowej (w rozumieniu wolnego udostępniania sum kontrolnych plików) stało się obecnie w Polsce niewykonalne, ale cała unia europejska także dąży do cenzury prewencyjnej w tym zakresie."

"Wiemy że zawiązała się tutaj spora społeczność. Potworzyły nawet związki i rodziny, z czego się bardzo cieszymy :)

Dlatego też, by umożliwić tym wszystkim użytkownikom możliwość kontynuacji znajomości bez szukania nowego miejsca, chcielibyśmy zachować Czat, Forum I MiniBlog. (...)

Jeszcze raz wszystkim chcielibyśmy podziękować za wspólnie spędzone razem lata! Był to dla nas wspaniały czas, wspólnie stworzyliśmy wspaniałą, wyjątkową społeczność, którą łączyła idea powszechnego dzielenia się. Jeśli zdecydujecie – będziemy kontynuować to w innej formie."

Jak działają torrenty?

Serwisy z torrentami lata swojej świetności wydają się mieć już za sobą, choć skala piractwa na całym świecie nadal jest gigantyczna. Wiele wskazuje na to, że z miesiąca na miesiąc właściciele rzeczonych witryn będą mieli coraz większe problemy z utrzymaniem ich działania. Rządy państw, dostawcy usług internetowych oraz organizacje odpowiedzialne za ochronę praw własności intelektualnych swoich klientów robią wszystko, aby serwisy takie jaki inne przestały istnieć. Właśnie dowiedzieliśmy się, że z sieci znika polska strona torrentowaZmiany w polskim prawie skutecznie utrudniają lub wręcz uniemożliwiają prowadzenie serwisów z torrentami. Jest to polityka zgodna z polityką obowiązującą w całej Unii Europejskiej. Przedstawiciele Filetracker wydali właśnie długi komunikat, w którym informują internautów o zakończeniu swojej działalności, a przynajmniej w dotychczasowej formie.- głosi wstęp do oświadczenia.Dowiedzieliśmy się, że implementacja mechanizmów filtrujących wymaganych polskim prawem, na wzór tych działających na YouTube, wiązałoby się z ogromnymi kosztami oraz problemami technicznymi.Jednocześnie padło zapewnienie o tym, że serwis zostanie niebawem udostępniony na licencji Open Source, do czego potrzebne jest jeszcze oczyszczenie danych z prywatnych informacji użytkowników.Być może już wkrótce serwisy torrentowe zaczną działać w sieci TOR?BitTorrent jest protokołem pozwalającym na bezpośrednią wymianę plików pomiędzy użytkownikami w sieci p2p (ang. peer-to-peer). Co ważne, klient pełni rolę serwera, udostępniając pliki innym - nawet wtedy, gdy dany internauta chce tylko pobrać jakiś plik na swój użytek. Plik torrent to zbiór meta danych z informacjami dotyczącymi adresu trackera, sum kontrolnych plików pozwalających sprawdzić ich integralność oraz danych o strukturze plików w zasobie - na przykład ich nazw i rozmiaru.