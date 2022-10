Jaki internet jest dostępny w Twojej okolicy? Sprawdzisz to na nowej stronie rządowej

SIDUSIS to nowy pomysł Ministerstwa Cyfryzacji

Operatorzy telekomunikacyjni średniorocznie umożliwiają świadczenie usług w setkach tysięcy nowych lokalizacji i tak będzie jeszcze co najmniej przez najbliższe lata, bo jeszcze chwilę zajmie nam eliminacja z mapy Polski wszystkich białych plam internetowych. Zmienia się też rzeczywistość świadczenia usług dostępu do internetu – z jednej strony coraz częściej na danej infrastrukturze usługi świadczy wielu operatorów, ale są też sytuacje, że istniejąca infrastruktura należy do operatora hurtowego, który nie świadczy odbiorcom końcowym usług dostępu do internetu szerokopasmowego – aby to się zadziało musi być chętny operator świadczący usługi detaliczne w oparciu o tę sieć […] SIDUSIS docelowo ma zawierać także informacje dotyczące prowadzonych i planowanych inwestycji szerokopasmowych – zarówno dofinansowanych ze środków publicznych, jak i realizowanych na zasadach komercyjnych.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało projekt SIDUSIS, czyli stronę internetową, na której z łatwością będzie można sprawdzić dostępność internetu szerokopasmowego w okolicy. Informacje o ofercie każdego z dostawców mają pomóc zarówno użytkownikom, samorządom, jak i samym operatorom. Przy okazji poznaliśmy datę debiutu tego ciekawego przedsięwzięcia. Przyjrzyjmy mu się nieco bliżej.O ile sam zakup internetowego abonamentu w Polsce nie stanowi większego problemu, to nieco inna sprawa ma się z pozyskaniem jasnych informacji na temat tego, jakie usługi stacjonarne dostępne są pod wskazanym adresem. Sam doświadczyłem tego problemu i – mimo że już mnie nie dotyczy – bardzo się cieszę, że właśnie wykonano krok mający na celu zwiększenie świadomości użytkowników w tej kwestii.SIDUSIS to System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego. Przy jego pomocyszerokopasmowego oraz zgłosimy zapotrzebowanie na nie w konkretnej lokalizacji. Można mieć więc nadzieję, że skończy się irytujące wchodzenie na strony operatorów i sprawdzanie czy są dostępni w naszej miejscowości. Okej, ale kiedy to wszystko będzie miało swoją premierę.Wszyscy mieszkańcy otrzymają dostęp do witryny już. Nieco wcześniej (bo na początku grudnia) zapoznają się z nią operatorzy telekomunikacyjni oraz instytucje państwowe i samorządowe. Jak możemy wyczytać w oficjalnym komunikacie:Nie da się więc ukryć, że, który wydaje się bardzo potrzebny – zwłaszcza w obecnych czasach. Zapewne przyda się on nie tylko zwykłym użytkownikom, ale również samorządom i operatorom, gdyż otrzymają w końcu jasne informacje ułatwiające proces planowania poszczególnych inwestycji.Miejmy jednak nadzieję, iż SIDUSIS już od startu będzie dobrą platformą – a nie kolejną pomyłką naszego wspaniałomyślnego rządu.Źródło: KPRM