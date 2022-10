Awaria Facebooka i Instagrama. Użytkownicy skarżą się na problemy

W piątkowy wieczór wielu użytkowników zgłasza problemy z dostępem do Facebooka. Wygląda na to, że podobne niedogodności dotyczą Instagrama.Próbując otworzyć stronę facebook.com można trafić dziś na komunikat "Ta witryna jest nieosiągalna". Z kolei na Instagramie (w aplikacji) pojawia się błąd "nie można odświeżyć kanału". Jak widać, największy na świ4cie serwis społecznościowy zaliczył awarię.Awaria Facebooka widoczna jest również w serwisie Downdetector, gdzie napływają tysiące zgłoszeń od osób, które nie mogą skorzystać z witryny.Raporty o problemach z dostępem do Facebooka pojawiły się chwilę po 21:30, w tym czasie występowały też problemy z komunikatorem Messenger.Około 22:20 internauci zaczęli zgłaszać, że sytuacja wraca do normy. Miejmy zatem nadzieję, że problemy z Facebookiem i innymi usługami Meta nie powrócą.