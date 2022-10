Jak dużo szkód jest w stanie wyrządzić Elon Musk?

Przejęcie Twittera stało się faktem.

let the good times roll — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Kolejka problemów





Elon zaczął w swoim stylu. Miliarder wszedł do siedziby głównej Twittera ze zlewem w rękach i sloganem “let that sink in” - czy da się to zrobić lepiej? Nie sądzę. Elon znany jest z bycia doskonałym shitposterem i człowiekiem-memem, ale teraz będzie musiał bardziej zadbać o to, co wrzuca do sieci. Informacje, które pojawiają się w sieci są ze sobą sprzeczne i ciężko odnaleźć się w całym chaosie tej transakcji.Jedno jest pewne: Elon posiada obecnie bardzo mocne portfolio biznesowe i skorzysta przede wszystkim na jednym. Na ogromnych zasięgach, które będzie w stanie wygenerować za pośrednictwem Twittera. Jeszcze większych niż dotychczas. To sytuacja idealna dla właściciela Tesli oraz SpaceX. Naczelni fani Muska zapewne są okropnie spoceni z ekscytacji.Analitycy oceniają zakup Muska jako kiepski - z perspektywy biznesowej. Twitter w 2021 roku przyniósł zaledwie 5 miliardów dolarów przychodu (w porównaniu z innymi platformami to naprawdę średni wynik). Twitter ma moc, ma wspomniane zasięgi, ale to, co mu się nie udaje, to zarabianie pieniędzy.Musk miał podobno obiecać inwestorom, że podwoi przychody Twittera w ciągu najbliższych trzech lat. O ile oczywiście nie zepsuje nic po drodze.Zarabianie pieniędzy przez Twittera nie jest jedynym problemem, który Elon musi obecnie rozwiązać. Drugim z nich jest ogromna ilość fałszywych kont grasujących na Twitterze. Z drugiej strony, Musk od lat umiejętnie wykorzystuje marketing i skutecznie buduje w mediach społecznościowych swój wizerunek - przerabiając go na drukarkę do pieniędzy i kontrakty dla swoich firm (np. SpaceX).W mojej opinii jednak, przejęcie Twittera może dać Muskowi zbyt dużą iluzję soft-power i mocy, z którą miliarder po prostu sobie nie poradzi. Spamowanie postami na prywatnymi koncie to jedno, a spełnianie oczekiwań użytkowników i moderacja treści na stronie to drugie. Musk wielokrotnie mówił o tym, jak będzie wyglądał Twitter pod jego rękami, ale dopiero teraz zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała naprawdę.Obecnie większość pracowników Twittera czeka na to, aby poznać swój los i zobaczyć, co stanie się dalej.Czy Elon Musk będzie burzył czy może budował Twittera na zupełnie nowych fundamentach? No i ponownie zadając pytanie z tytułu - jak wiele szkód będzie w stanie wyrządzić przy tym wszystkim po drodze do swojego celu?fot. zrzut ekranu z filmu YT @Joe Rogan